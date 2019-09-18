كروسان الشوكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 12:46 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير كروسان الشوكولاتة في منزلك وحضريه كالمحترفات في مدة لا تزيد على 30 دقيقة، وقدميه لأطفالك على الإفطار، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
أربعة أكواب دقيق
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة صغيرة بكينج بودر
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة سكر
كوب وربع ماء للعجن
كوب حليب سائل
كوب زبدة غير سائلة
شوكولاتة مكعبات مجروشة

طريقة التحضير
- يوضع الدقيق والملح والسكر والخميرة في إناء التحضير.
- يضاف الحليب والماء إلى المكونات، ونبدأ في العجن حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.
- تترك العجينة قليلا لكي تتخمر.
- تفرد العجينة ثم يوضع عليها الزبد وتغلق على الزبد، وتفرد مرة أخرى.
- تطوى العجينة على بعضها ثلاث مرات ثم تلف بكيس بلاستيكي وتدخل إلى الثلاجة 20 دقيقة.
- تخرج العجينة من الثلاجة وتفرد مجددا لكي تصبح عجينة كبيرة.
- تقطع العجينة إلى مثلثات متساوية كبيرة أو صغيرة حسب الرغبة.
- يوضع على كل مثلث من الجهة العريقة قطع الشوكولاتة المجروشة.
- تلف المثلثات بدءا من الطرف العريض ووصولا إلى الطرف الآخر وتوضع في صينية، وتترك الكروسان بالصينية لمدة ساعة ونصف حتى تختمر العجينة.
- يدهن وجه الكروسان بالحليب المخفوق بصفار البيض لكي يحمر ثم تدخل الصينية إلى الفرن لكي تخبز بالكامل. (من 15 إلى 20 دقيقة) حتى ينضج تماما ثم يضاف إليه الشوكولاتة السائلة على الوجه ويصبح جاهزا للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

70 جائزة في سباق نصف ماراثون طرابلس
رياضة محلية
بوتين يقترح على السعودية بيعها منظومتي صواريخ «إس 300» و«إس 400» بعد تعرضها ...
دولى
«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكون يتمدد.. والعلماء في دوامة الجدل