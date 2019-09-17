المعدوس السعودي

المعدوس السعودي (ارشيفية:انترنت)

نقدم اليك اليوم طريقة تحضير المعدوس وهو من الاطباق الشعبية المشهورة في السعودية، ويطلق عليه في بلدان آخري «رز بالعدس».

المكونات

التمر الهندي : كوب (ناشف)

البصل : 1 حبة (كاملة)

الكمون : ربع ملعقة صغيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

الثوم : ملعقة كبيرة (مهروس)

- الأرز المصريّ : كوب

- عدس أحمر : 2 كوب

- الكمون : ملعقة صغيرة

- الكركم : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- البصل : 2 حبة (كبير الحجم / مقطع)

- الثوم : 4 فصوص (مفروم)

- مرق دجاج : 2 مكعب

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح / للتزيين)

طريقة التحضير

1. يتم نقيع الأرز والعدس في ماء حار ثم يتم تشويح البصل والثوم في زيت، وبعد التقليب نصب الأرز والعدس ويتم التقليب.

2. نضع الماء كمية زائدة بمقدار ثلاث أصابع، ثم نضع البهارات المذكورة على كمية الأرز والعدس ويتم التقليب باستمرار، ثم نضع مكعبات مرق الدجاج.

3. يستمر التقليب مع زيادة الماء كل ما نقصت الكمية ويتم وضع الملح حسب الكمية المناسبة لكل شخص.

4. تخفض النار ويستمر التقليب إلى أن يصل للقوام المناسب للتقديم.

5 نشوي حبة البصل كاملة على النار ونقطعها ونضيفها مع إضافة الكمون والملح.