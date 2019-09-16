بالفيديو: كفتة البطاطا في خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 03:22 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير كفتة البطاطا الشهية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
4 حبات بطاطا متوسطة
ملح
فلفل
كمون
كركم
قرفة
زنجبيل
زيت للقلي
دقيق بيض
بقسماط مطحون

طريقة التحضير
- اسلقي حبات البطاطس أولا إلى أن تنضج ثُم اهرسيها في بولة زجاجية. رشي الملح والفلفل والبهارات على البطاطا المهروسة وقلبيهم معا.
- ابدأي بتشكيل البطاطا المهروسة على شكل أصابع طويلة وسميكة أو حتى على هيئة كرات.
- ضعي أصابع البطاطا المهروسة في الفريزر لتتماسك بعد أن تُخرجي أصابع البطاطا من الفريزر مباشرةً ضعيها في الدقيق ثُم البيض ثُم البقسماط وجهزي الزيت ليكون ساخنا ثُم اقليها حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون وتصبح جاهزة للتقديم.

 

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