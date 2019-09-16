شوكليت كيك

الشوكليت كيك من الحلويات التي يقبل عليها الجميع لذلك اختارنا لك اليوم طريقة تحضيرها أعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كوب ونصف دقيق منخول

كوب ونصف حليب

3 بيض

3/4 كوب كاكاو منخول

120 جرام زبدة مذابة

3/4 كوب سكر

2 ملعقة صغيرة فانيليا

4 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

رشة ملح

مكونات الصوص

3 ملعقة كبيرة كاكاو منخول

كوب سكر بني

كوب حليب ساخن

طريقة التحضير

- ضع الزبدة والسكر في وعاء الخلاط، واخلطيها حتى تصبح ناعمة، ثم أضيفي الفانيليا والبيض، وعاودي الخلط مجددا.ً

- اخلطي المكونات الجافة سوياً، ثم أضيفيها إلى الخليط السابق بشكل تدريجي مع الحليب واخلطي لتحصلي على خليط ناعم.

- ادهني قالب الخبز بالزيت وشعي فيه الدقيق، ثم اسكبي خليط الكيك.

- اخبزي الكيك على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25-30 دقيقة.

- جهزي الصوص، ذوبي السكر البني، ثم أضيفي له الحليب والكاكاو وقلبي جيداً حتى يتشكل لديكِ صوص ناعم.

- اسكبي الصوص على الكيك وقدميه.

