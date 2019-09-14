تاكو اللحم من المطبخ المكسيكي

التاكو من أشهر الأكلات الميكسيكية، نقدم إليك طريقة تحضيرها لتعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 حبة فلفل هالبينو

3 فص ثوم

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/4 كوب عصير ليمون

1/2 كوب كزبرة مفرومة

ثلث كوب زيت زيتون

رشة ملح

1/2 كيلو شرائح لحم انتركوت

2 حبة طماطم

حبة بصل أحمر

فص ثوم

2 ملعقة صغيرة كزبرة مفرومة

ملعقة كبيرةعصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

رشة ملح

حبة أفوكادو

2 حبة فلفل هالبينو

3 فص ثوم

1/4 كوب عصير ليمون

1/4 كوب لبنة

1/2 حزمة كزبرة

رشة ملح

رشة فلفل أسود

خبز التاكو