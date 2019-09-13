معكرونة بالتونة

إليك طبقا سهلا وسريع التحضير وهو معكرونة بالتونة الشهية و المغذية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفوائدها الغذائية المتعددة ، فتعرفي معنا على مكوناتها وطريقة تحضيرها وفقا لموقع «شهية».

المكونات

ربع كوب زيت زيتون

ملعقة فلفل أحمر

ونصفها كمون

علبة 200 غرام تن، يفضل بزيت الزيتون

أربعة فصوص ثوم

قرنان فلفل حار أحمر

حبات زيتون أسود

نصف كيلو غرام معكرونة (يفضل بينا أو سباغتي)

ريحان، يفضل أخضر

أربع حبات طماطم أخضر، مقشور ومبشور

ملعقة طماطم معجون (بحسب الرغبة)

طريقة التحضير

- تشوح فصوص الثوم مع الفلفل المقطع دوائر في زيت الزيتون.

- يضاف الفلفل الأحمر والكمون ثم نضيف الطماطم المبشور، حبات الزيتون، وعند نضج الصلصة تمامًا تضاف محتويات علبة التن. وتحرك بالصلصة، ويعدل الملح باعتبار أن الزيتون الذي أضيف مالح، ويرفع القدر من فوق الموقد محكم الإغلاق.

- تسلق المعكرونة، ولا نبالغ في طهيها، في ماء مع ملعقة أو اثنتين زيت ويصفي الماء، وتسكب في قدر صلصة التن وتحرك جيدًا حتى تنضج تماما و تصبح جاهزة للتقديم.

