مخلل فلفل حار

تعرفي معنا على طريقة تحضير مخلل الفلفل الحار لتعديه في مطبخك توفيرا للتكاليف الباهظة اليكم طريقة عمل مخلل الفلفل الحار في المنزل بكل سهولة وفقا لموقع "شملولة".

المكونات

1/2 كيلو فلفل حار

3 فص ثوم ، شرائح

1/2 كوب كبير خل

1 ملعقة كبيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة سكر

ماء

طريقة االتحضير

- يغسل الفلفل الحار جيداً ثم يوضع في بولة متوسطة الحجم.

- يضاف الثوم و الملح و الخل و السكر الى الفلفل الحار و يقلب المزيج جيدا.

- في برطمان محكم الغلق يوضع الفلفل الحار و مزيج الثوم و التوابل ثم يوضع عليه الماء حتى يغطيه.

- يغلق البرطمان بإحكام و يرج جيداً.

- يترك برطماان الفلفل الحار في مكان بارد و جاف لمدة 10 أيام.

