مخلل فلفل حار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 04:35 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير مخلل الفلفل الحار لتعديه في مطبخك توفيرا للتكاليف الباهظة اليكم طريقة عمل مخلل الفلفل الحار في المنزل بكل سهولة وفقا لموقع "شملولة".

المكونات
1/2 كيلو فلفل حار
3 فص ثوم ، شرائح
1/2 كوب كبير خل
1 ملعقة كبيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة سكر
ماء

طريقة االتحضير
- يغسل الفلفل الحار جيداً ثم يوضع في بولة متوسطة الحجم.
- يضاف الثوم و الملح و الخل و السكر الى الفلفل الحار و يقلب المزيج جيدا.
- في برطمان محكم الغلق يوضع الفلفل الحار و مزيج الثوم و التوابل ثم يوضع عليه الماء حتى يغطيه.
- يغلق البرطمان بإحكام و يرج جيداً.
- يترك برطماان الفلفل الحار في مكان بارد و جاف لمدة 10 أيام.
 

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