كيكة بدون دحي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 11:06 صباحا

نقدم إليك طريقة سهلة لتحضير كيكة الليمون بدون استخدام دحي لتعديها في مطبخك وتسمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شهية».

المكونات
1/2 كوب عصير ليمون طازج
2 كوب دقيق أبيض
كوب سكر
3/4 كوب زبادي
برش 1 حبة ليمون
كوب زيت
1 1/2 ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
ملعقة كبيرة فانيليا سائلة
1/4 ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير
- اخلطي المكونات الجافة معاً ألا وهي الدقيق والملح والبيكينغ باورد، وقلبيها.
- ضعي السكر والزبادي والفانيليا في وعاء الخلاط، واخلطيها معاً حتى تمتزج.
- أضيفي برش الليمون والزيت، وعاودي الخلط حتى تمتزج معاً.
- اسكبي الخليط في وعاء، وأضيفي له خليط المكونات الجافة وعصير الليمون بالتناوب، وقلبي حتى تحصلي على مزيج سلس.
- ادهني صينية الخبز بالزيت والدقيق، ومن ثم اسكبي فيها خليط الكيك.
- ضعي الكيكة في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لحوالي 20-25 دقيقة حتى تنضج تماماً.
أخرجي الكيكة من الفرن، دعيها حتى تبرد، وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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