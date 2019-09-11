كيكة بدون دحي

نقدم إليك طريقة سهلة لتحضير كيكة الليمون بدون استخدام دحي لتعديها في مطبخك وتسمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كوب عصير ليمون طازج

2 كوب دقيق أبيض

كوب سكر

3/4 كوب زبادي

برش 1 حبة ليمون

كوب زيت

1 1/2 ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

- اخلطي المكونات الجافة معاً ألا وهي الدقيق والملح والبيكينغ باورد، وقلبيها.

- ضعي السكر والزبادي والفانيليا في وعاء الخلاط، واخلطيها معاً حتى تمتزج.

- أضيفي برش الليمون والزيت، وعاودي الخلط حتى تمتزج معاً.

- اسكبي الخليط في وعاء، وأضيفي له خليط المكونات الجافة وعصير الليمون بالتناوب، وقلبي حتى تحصلي على مزيج سلس.

- ادهني صينية الخبز بالزيت والدقيق، ومن ثم اسكبي فيها خليط الكيك.

- ضعي الكيكة في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لحوالي 20-25 دقيقة حتى تنضج تماماً.

أخرجي الكيكة من الفرن، دعيها حتى تبرد، وتصبح جاهزة للتقديم.

