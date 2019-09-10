برياني السمك

البرياني من أكثر الوجبات التي يقبل عليها الجميع وهي يعد من الوجبات الغذائية المتكاملة التي تحتوي على نشويات وبروتين وفيتامينات لذلك نقدم إليك طريقة تحضير برياني السمك الشهي لتتعلميه معنا وتعديه في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 كيلو غرام من شرائح السمك، أو السمك الفيليه.

6 حبات طماطم، يجب أن يتم فرمها.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

4 أكواب من الأرز البسمتي.

3 حبات بصل مفروم.

ثوم مهروس بمقدار 6 فصوص.

كوب من الكزبرة المفرومة فرماً ناعماً.

ملعقتان كبيرتان من بودرة الكاري.

عصير ليمون بمقدار نصف حبة.

ملعقتان صغيرتان من مبشور الزنجبيل.

ملعقة صغير فلفل أسود (بهار مطحون).

3 حبات فلفل أخضر حار (إختياري).

ربع كوب من الزيت النباتي.

رشة زعفران.

نصف فنجان ماء ورد.

طريقة التحضير

- انقعي الزعفران في ماء الورد واتركيه جانباً وتبلي السمك بالملح والفلفل الأسود لتحضيره قبل القلي.

- ضعي الزيت في قدر مناسب لقلي السمك على نار متوسطة الحرارة ثم اقلي السمك في الزيت وتأكدي من تحميره من الجانبين، ثم ارفعيه من الزيت واتركيه جانباً.

- ضعي البصل المفروم في الزيت حتى يصبح لونه ذهبياً، ثم أضيفي الثوم المفروم والزنجبيل المبشور.

- أضيفي المكونات الأخرى وهي الطماطم المقطعة ومعجون الطماطم والكاري والملح والفلفل الأسود، بالإضافة إلى نصف كمية الكزبرة الناعمة وعصير الليمون مع ربع كوب من الماء إلى المكونات داخل المقلاة.

- اتركيها مع بعضها حتى تتجانس ثم ارفعيها من النار ثم اسلقي الأرز لمدة 10 دقائق، ثم قومي بتصفيته من الماء.

- أحضري قدراً وضعي فيه كمية قليلة من رُب البندورة ثم أضيفي نصف كمية السمك فوقها، بعد ذلك ضعي فوق السمك باقي الكمية من رُب البندورة حتى تغطيها، وأضيفي فوقها ربع كمية الأرز مع ما تبقى من رُب البندورة، ثم نصف كمية الأرز مع الكزبرة.

- أضيفي ما تبقى من الأرز، أشعلي النار تحت القدر على حرارة منخفضة جداً وأضيفي له ماء الورد بالزعفران.

- أتركي المكونات تنضج على النار الهادئة لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 دقائق.

- في الخطوة الأخير أزيلي القدر عن النار ومن ثم اقلبيه في طبق التقديم ويصبح جاهزا للتقديم.

