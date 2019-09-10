حضري الجبنة الموزاريلا في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 10:18 صباحا

تستخدم الجبنة الموزاريلا في تحضير الكثير من الوصفات مثل البيتزا والفطائر، وهي من الجبن التي يحبها الجميع.

وهنا نقدِّم لكِ طريقة تحضيرها في خطوات بسيطة لتعديها في المنزل وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
8.5 كوب كبير حليب كامل الدسم (2 لتر).
ربع كوب كبير عصير ليمون (60 مل).
نصف كوب كبير خل (120مل).

طريقة التحضير
- نضع الحليب في إناء على نار متوسطة ثم نضيف إليه عصير الليمون والخل مع الاستمرار في تقليب الخليط.
- أثناء التقليب ستظهر لنا قطع بيضاء نستمر في التقليب حتى يتكتل الحليب ويبدأ في التجبن
- عند بدأ تكتل الحليب نضع حاجزًا معدنيًّا بين الإناء والنار ونستمر في التقليب.
- مع التقليب ستظهر قطعة جبن نستمر في التقليب مع الضغط عليها في جانب الإناء بالملعقة المعدنية.
- نستمر في التقليب مع الضغط على قطعة الجبن حتى تصبح لها قوام مطاطي عند محاولة قطعها.
- نخرج قطعة الجبن من السائل الأبيض عندما تصبح لها قوام مطاطي عند محاولة قطعها ونقوم بعصرها للتخلص مما بها من ماء.
- نضع الجبن في الفريزر لفترة حتى تتجمد وتصبح جاهزة للاستخدام.
 

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