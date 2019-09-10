حضري الجبنة الموزاريلا في المنزل

تستخدم الجبنة الموزاريلا في تحضير الكثير من الوصفات مثل البيتزا والفطائر، وهي من الجبن التي يحبها الجميع.

وهنا نقدِّم لكِ طريقة تحضيرها في خطوات بسيطة لتعديها في المنزل وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

8.5 كوب كبير حليب كامل الدسم (2 لتر).

ربع كوب كبير عصير ليمون (60 مل).

نصف كوب كبير خل (120مل).