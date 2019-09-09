حضري تاكو اللحم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 12:48 مساء

من المطبخ المكسيكي، إليك التاكو، وهي لذيذة وسريعة التحضير، وتعرفي على خلطة وتتبيلة التاكو المميزة، حسب وصفة «شملولة».

المقادير
2 حبة فلفل هالبينو
3 فصوص ثوم
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/2 ملعقة صغيرة كمون
1/4 كوب عصير ليمون
1/2 كوب كزبرة مفرومة
ثلث كوب زيت زيتون
رشة ملح
1/2 كيلو شرائح لحم انتركوت
2 حبة طماطم
1 حبة بصل أحمر
1 فص ثوم
2 ملعقة صغيرة كزبرة مفرومة
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
رشة ملح
1 حبة أفوكادو
2 حبة فلفل هالبينو
3 فصوص ثوم
1/4 كوب عصير ليمون
1/4 كوب لبنة
1/2 حزمة كزبرة
رشة ملح
رشة فلفل أسود
خبز التاكو

الطريقة:
لتحضير تتبيلة لحم التاكو، نحضر 2 حبة فلفل هالبينو و3 فصوص ثوم ونقطعها قطعا صغيرة.
نحضر طبقا كبيرا ونضع فيه قطع الفلفل والثوم مع ملعقة صغيرة بابريكا وفلفل أسود وكمون وربع كوب عصير ليمون ونصف كوب كزبرة مفرومة وثلث كوب زيت زيتون ورشة ملح ونقلب كل المكونات معا.
نضع شرائح اللحم في خليط التتبيلة، ونقلب اللحم في التتبيلة حتى تتغطى به.
نترك شرائح اللحم في التتبيلة مع تغطية الطبق لمدة ساعة.
نحضر 2 حبة طماطم وحبة بصل حمراء وفص ثوم، ونقطعها قطعا صغيرة ثم نضيف لخليط الطماطم 2 ملعقة صغيرة كزبرة مفرومة وملعقة كبيرة عصير ليمون و2 ملعقة كبيرة زيت زيتون ورشة ملح ثم نقلب كل المكونات معا.
نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه حبة أفوكادو مقطعة و2 حبة فلفل هالبينو مقطعة و3 فصوص ثوم مقطعة وربع كوب عصير ليمون وربع كوب لبنة ونصف حزمة كزبرة ورشة ملح ورشة فلفل أسود ونخلط كل المكونات معا حتى نحصل على خليط الأفوكادو السائلة.
نحضر مقلاة ونضع فيها القليل من الزيت ونترك المقلاة حتى يسخن الزيت.
نضيف شرائح اللحم المتبلة في الزيت مع التقليب حتى تنضج.
نحضر خبز التاكو ونضع فيه شريحة لحم وعليها بعض من خليط الطماطم وخليط الأفوكادو السائل.

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