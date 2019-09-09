حضري تاكو اللحم

من المطبخ المكسيكي، إليك التاكو، وهي لذيذة وسريعة التحضير، وتعرفي على خلطة وتتبيلة التاكو المميزة، حسب وصفة «شملولة».

المقادير

2 حبة فلفل هالبينو

3 فصوص ثوم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/4 كوب عصير ليمون

1/2 كوب كزبرة مفرومة

ثلث كوب زيت زيتون

رشة ملح

1/2 كيلو شرائح لحم انتركوت

2 حبة طماطم

1 حبة بصل أحمر

1 فص ثوم

2 ملعقة صغيرة كزبرة مفرومة

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

رشة ملح

1 حبة أفوكادو

2 حبة فلفل هالبينو

3 فصوص ثوم

1/4 كوب عصير ليمون

1/4 كوب لبنة

1/2 حزمة كزبرة

رشة ملح

رشة فلفل أسود

خبز التاكو