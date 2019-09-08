كب كيك الموز

تعرفي معنا على طريقة تحضير كب كيك الموز الشهي و المغذي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع "شهية".

المكونات

كوب ونصف دقيق أسمر

كوب سكر بني

ربع كوب زيت عباد الشمس

3 بيضات

3 موزة كبيرة

معلقة صغيرة بيكينج صودا

رشة ملح

رشة فانيليا

رشة قرفة