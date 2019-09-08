كب كيك الموز

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 01:27 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير كب كيك الموز الشهي و المغذي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع "شهية".

المكونات
كوب ونصف دقيق أسمر
كوب سكر بني
ربع كوب زيت عباد الشمس
3 بيضات
3 موزة كبيرة
معلقة صغيرة بيكينج صودا
رشة ملح
رشة فانيليا
رشة قرفة

طريقة التحضير
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وترص قوالب الكب كيك الورقية في الصينية.
- يوضع الدقيق في بولة، ويضاف إليه البيكينج صودا والقرفة، ويخلط جيداً ويقشر الموز، ويوضع في بولة ثم يهرس جيداً.
- يضاف إليه البيض والسكر والزيت والفانيليا والملح، ويخلط جيداً.
- يضاف خليط الدقيق، وتقلب جميع المكونات حتى تتجانس، مع مراعاة عدم تقلبيها كثيراً.
- يصب الخليط في قوالب الكب كيك حتى ثلثيها، ويدخل الفرن لمدة من 20 إلى 25 دقيقة وحتى ينضج.
- يخرج من الفرن،ويترك ليبرد ويصبح جاهز للتقديم.
 

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