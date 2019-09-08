سوشي لبناني

لمحبي السوشي نقدم إليك طريقة جديدة لتحضيره من المطبخ اللبناني لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

450 غرام أرز حبة قصيرة

150 مل خل الرز

10 غرام ملح

50 غرام سكر

فجل الوسابي الحار

500 غرام لحم غنم مفرومة خالية من الدهن

5 أوراق ريحان أخضر

5 أوراق مردقوش أخضر

5 أوراق نعناع أخضر

10 غرام ملح حسب الرغبة

ملعقة صغيرة فلفل اسود

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

ملعقة صغيرة كمون مطحون

حبة بصلة صغيرة مفرومة ناعم

250 غرام قصبة غنم طازجة نية

خطوات التحضير

- تفرم اللحمة النية مع الريحان والمردقوش والنعناع الأخضر مع إضافة التوابل في خلاط مع قليل من الثلج .

- يوضع الرز المطبوخ مسبقا على أوراق النوري الخاصة بالسوشي على شكل طبقة رقيقة وتحشى بالهبرة النية أو القصبة النية مع إضافة القليل من فجل الوسابي الحار وتلف على شكل رول وتقطع.

- تقطع القصبة النية وتقدم رول السوشي مع الهبرة النية مع فجل الوسابي الحار مع الكمون المطحون والفلفل الأسود مع عصير الحامض وصلصة الصويا ويصبح جاهزا للتقديم.

