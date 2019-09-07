دبابيس دجاج بصوص البرتقال

عزيزتي، إليك اليوم نقدم طريقة عمل دبابيس الدجاج بصوص البرتقال، فتعرفي عليها معنا وفق «شملولة».
المكونات:
12 قطعة من دبابيس الدجاج
¼ كوب (60 مل) زيت زيتون
4 فصوص ثوم مهروس
بصلة متوسطة مقطعة إلى شرائح
عصير ثمرة ليمون
عصير ثمرة برتقال
ثمرة ليمون مقطعة إلى شرائح
ثمرة برتقال مقطعة إلى شرائح
2 ملعقة كبيرة (25 جم)
سكر ملعقة كبيرة (12.5 جم)
بهارات إيطالية (زعتر مجفف، وريحان مجفف، وروزماري مجفف)
ملعقة كبيرة (12.5 جم) روزماري مجفف أو طازج مفروم
ملعقة صغيرة (5 جم)
بصل بودرة ملعقة صغيرة (5 جم)
زعتر مجفف أو طازج مفروم ½
ملعقة صغيرة (2.5 جم) بابريكا
¼ ملعقة صغيرة (1.25 جم) فلفل أحمر مجفف مجروش
ملح وفلفل أسود
روزماري وزعتر ومعدنوس طازج مفروم
الطريقة:
سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.
في وعاء كبير، ضعي الزيت والثوم والسكر وعصير الليمون وعصير البرتقال والبهارات الإيطالية والبابريكا والبصل البودرة والفلفل الحار والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.
أضيفي الدجاج وقلبي، ثم اتركيه جانبًا لمدة ساعة، أو في الثلاجة طوال الليل.
في وعاء آخر، ضعي شرائح البصل وشرائح البرتقال وشرائح الليمون والزعتر والروزماري والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.
رصي كمية من خليط شرائح البرتقال في قاع الصينية، ثم وزعي فوقه الدجاج، ثم وزعي باقي التتبيلة فوق الدجاج.
وزعي باقي خليط شرائح البرتقال فوق وبين الدجاج.
ضعي الصينية في الفرن لمدة ساعة، ثم زينيها بالمعدنوس والزعتر والروزماري الطازج، وقدميها ساخنة.