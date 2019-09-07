دبابيس دجاج بصوص البرتقال

عزيزتي، إليك اليوم نقدم طريقة عمل دبابيس الدجاج بصوص البرتقال، فتعرفي عليها معنا وفق «شملولة».

المكونات:

12 قطعة من دبابيس الدجاج

¼ كوب (60 مل) زيت زيتون

4 فصوص ثوم مهروس

بصلة متوسطة مقطعة إلى شرائح

عصير ثمرة ليمون

عصير ثمرة برتقال

ثمرة ليمون مقطعة إلى شرائح

ثمرة برتقال مقطعة إلى شرائح

2 ملعقة كبيرة (25 جم)

سكر ملعقة كبيرة (12.5 جم)

بهارات إيطالية (زعتر مجفف، وريحان مجفف، وروزماري مجفف)

ملعقة كبيرة (12.5 جم) روزماري مجفف أو طازج مفروم

ملعقة صغيرة (5 جم)

بصل بودرة ملعقة صغيرة (5 جم)

زعتر مجفف أو طازج مفروم ½

ملعقة صغيرة (2.5 جم) بابريكا

¼ ملعقة صغيرة (1.25 جم) فلفل أحمر مجفف مجروش

ملح وفلفل أسود

روزماري وزعتر ومعدنوس طازج مفروم