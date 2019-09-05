شوربة البطاطا بالجبن

شوربة البطاطا بالجبن (ارشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير شوربة البطاطا بالجبن، مناسبة كطبق جانبي.

المكونات

- البطاطا : 500 غرامًا (مقشّرة ومقطّعة إلى مكعبات)

- الثوم : 3 فصوص

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم / مقطّع إلى مكعبات)

- مرق : 4 أكواب

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- كريمة الطبخ : 2 كوب

- جبن الشيدر : كوب (مبشور)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- جوزة الطيب : رشّة

طريقة التحضير

1- في قدر عميق، حمّي الزيت وضعي البصل والثوم.

2- ضعي القدر على النار مع التقليب حتى يذبل.

3- ضيفي البطاطا والمرق.

4- اتركي المكونات على النار حتى تنضج قطع البطاطا تمامًا.

5- اهرسي البطاطا بواسطة مطحنة اليد أو في الخلاط حتى تصبح ناعمة.

6- نكّهي شوربة البطاطا بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب.

7- ضيفي الكريمة وجبن الشيدر المبشور.

8- قلّبي الشوربة وقدّميها مع الخبز المحمّص.