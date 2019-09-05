نقدم إليك اليوم طريقة تحضير شوربة البطاطا بالجبن، مناسبة كطبق جانبي.
المكونات
- البطاطا : 500 غرامًا (مقشّرة ومقطّعة إلى مكعبات)
- الثوم : 3 فصوص
- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم / مقطّع إلى مكعبات)
- مرق : 4 أكواب
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
- كريمة الطبخ : 2 كوب
- جبن الشيدر : كوب (مبشور)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- جوزة الطيب : رشّة
طريقة التحضير
1- في قدر عميق، حمّي الزيت وضعي البصل والثوم.
2- ضعي القدر على النار مع التقليب حتى يذبل.
3- ضيفي البطاطا والمرق.
4- اتركي المكونات على النار حتى تنضج قطع البطاطا تمامًا.
5- اهرسي البطاطا بواسطة مطحنة اليد أو في الخلاط حتى تصبح ناعمة.
6- نكّهي شوربة البطاطا بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب.
7- ضيفي الكريمة وجبن الشيدر المبشور.
8- قلّبي الشوربة وقدّميها مع الخبز المحمّص.