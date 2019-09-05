شوربة البطاطا بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 10:30 صباحا
شوربة البطاطا بالجبن (ارشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير شوربة البطاطا بالجبن، مناسبة كطبق جانبي.

المكونات 
- البطاطا : 500 غرامًا (مقشّرة ومقطّعة إلى مكعبات) 
- الثوم : 3 فصوص 
- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم / مقطّع إلى مكعبات) 
- مرق : 4 أكواب 
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة 
- كريمة الطبخ : 2 كوب 
- جبن الشيدر : كوب (مبشور) 
- ملح : ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة 
- جوزة الطيب : رشّة 

طريقة التحضير 
1- في قدر عميق، حمّي الزيت وضعي البصل والثوم.

2- ضعي القدر على النار مع التقليب حتى يذبل.

3- ضيفي البطاطا والمرق.

4- اتركي المكونات على النار حتى تنضج قطع البطاطا تمامًا.

5- اهرسي البطاطا بواسطة مطحنة اليد أو في الخلاط حتى تصبح ناعمة.

6- نكّهي شوربة البطاطا بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب.

7- ضيفي الكريمة وجبن الشيدر المبشور.

8- قلّبي الشوربة وقدّميها مع الخبز المحمّص.

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