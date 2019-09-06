صفيحة لحم

لحم بعجين أو الصفيحة الشامية من الأكلات السورية الشعبية الشهيرة، وهي وجبة خفيفة وتعتبر من المقبلات، تعرفوا على طريقة تحضيرها في المنزل في خطوات سهلة وسريعة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

6 أكواب دقيق أبيض

1/2 كوب زيت

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة خميرة

كيلو لحم مفروم

1/4 كيلو ليه

كيلو ونصف طماطم

حبة بصل

1/4 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) ملح

1/4 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) فلفل أحمر

حبة ثوم

معدنوس

طريقة التحضير

- نحضر وعاء كبير ونضع فيه الدقيق والملح، ونقلب حتى يختلطا.

- نضيف الزيت لخليط الدقيق، ونقلب حتى يختلط الزيت بخليط الدقيق ثم نضيف الخميرة والماء تدريجيا لخليط الدقيق مع الخلط تدريجيا حتى تتكون عجينة ملساء.

- نغطي العجينة لمدة ساعة حتى ترتاح.