صفيحة لحم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 سبتمبر 2019, 09:24 صباحا

لحم بعجين أو الصفيحة الشامية من الأكلات السورية الشعبية الشهيرة، وهي وجبة خفيفة وتعتبر من المقبلات، تعرفوا على طريقة تحضيرها في المنزل في خطوات سهلة وسريعة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
6 أكواب دقيق أبيض
1/2 كوب زيت
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة خميرة
كيلو لحم مفروم
1/4 كيلو ليه
كيلو ونصف طماطم
حبة بصل
1/4 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) ملح
1/4 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) فلفل أحمر
حبة ثوم
معدنوس

طريقة التحضير
- نحضر وعاء كبير ونضع فيه الدقيق والملح، ونقلب حتى يختلطا.
- نضيف الزيت لخليط الدقيق، ونقلب حتى يختلط الزيت بخليط الدقيق ثم نضيف الخميرة والماء تدريجيا لخليط الدقيق مع الخلط تدريجيا حتى تتكون عجينة ملساء.
- نغطي العجينة لمدة ساعة حتى ترتاح.

طريقة تحضير خليط اللحم:
- نقوم بتقشير الطماطم وتقطيعها ثم نتركها حتى تجف من السوائل ثم نقوم بتقطيع الثوم والبصل لقطع صغيرة.
- نقوم بفرم المعدنوس ومن الممكن إضافة البقدونس له.
- نخلط كل من الطماطم والثوم والبصل والبقدونس والنعناع معا ثم نضيف الملح والفلفل ونقلب حتى تختلط كل المكونات ثم نقوم بخلط خليط الطماطم مع خليط اللحم.
- نحضر العجينة ونقوم بتقطيعها لكرات متوسطة الحجم.
- نضع الكرات على سطح أملس نظيف ونقوم بفردها حتى تصبح دائرية.
- نحضر صينية كبيرة قابلة للاستخدام في الفرن ونرش عليها القليل من الدقيق
- نضع كرات العجين ونقوم بعمل ثقوب صغيرة باستخدام طرف شوكة ثم نقوم بوضع خليط اللحم على وجه كرات العجين.
- ندخل صينية لحم بعجين الفرن حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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