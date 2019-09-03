كيكة المقلاة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 04:26 مساء

تعرفي معنا على أسرع طريقة لتحضير حلوى شهية ومذاقها طيب دون عناء وهي كيكة المقلاة واعديها بمطبخك في دقائق معدودة وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
بيضة
ملعقة صغيرة من الفانيليا
1/2 كوب من السكر
1/2 كوب من الحليب
1/4 كوب من الزيت
5 ملعقة كبيرة من الدقيق
ملعقة صغيرة من البيكينج باودر
ملعقة صغيرة من الخل

طريقة التحضير
- ضعي البيضة والفانيليا في وعاء، واخفقيها جيداً.
- أضيفي السكر والحليب، واستمري في التقليب حتى تتجانس المكونات سوياً.
- أضيفي الزيت، وقلبيه مع بقية المكونات حتى يمتزج معها.
- أضيفي الدقيق والخل والبيكينج باودر، واستمري في التقليب حتى يختفي الدقيق تماماً.
- ادهني مقلاة بالقليل من الزيت، واسكبي خليط الكيك.
- غطي المقلاة، وضعي الكيك على النار لحوالي 10 - 15 دقيقة حتى تنتفخ وتتحمر من الجوانب.
- اقلبي الكيك حتى يتحمر من الجهة الثانية، ومن ثم زينيه ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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