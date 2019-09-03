كيكة المقلاة

تعرفي معنا على أسرع طريقة لتحضير حلوى شهية ومذاقها طيب دون عناء وهي كيكة المقلاة واعديها بمطبخك في دقائق معدودة وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

بيضة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

1/2 كوب من السكر

1/2 كوب من الحليب

1/4 كوب من الزيت

5 ملعقة كبيرة من الدقيق

ملعقة صغيرة من البيكينج باودر

ملعقة صغيرة من الخل