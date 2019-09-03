تعرفي معنا على أسرع طريقة لتحضير حلوى شهية ومذاقها طيب دون عناء وهي كيكة المقلاة واعديها بمطبخك في دقائق معدودة وذلك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
بيضة
ملعقة صغيرة من الفانيليا
1/2 كوب من السكر
1/2 كوب من الحليب
1/4 كوب من الزيت
5 ملعقة كبيرة من الدقيق
ملعقة صغيرة من البيكينج باودر
ملعقة صغيرة من الخل
طريقة التحضير
- ضعي البيضة والفانيليا في وعاء، واخفقيها جيداً.
- أضيفي السكر والحليب، واستمري في التقليب حتى تتجانس المكونات سوياً.
- أضيفي الزيت، وقلبيه مع بقية المكونات حتى يمتزج معها.
- أضيفي الدقيق والخل والبيكينج باودر، واستمري في التقليب حتى يختفي الدقيق تماماً.
- ادهني مقلاة بالقليل من الزيت، واسكبي خليط الكيك.
- غطي المقلاة، وضعي الكيك على النار لحوالي 10 - 15 دقيقة حتى تنتفخ وتتحمر من الجوانب.
- اقلبي الكيك حتى يتحمر من الجهة الثانية، ومن ثم زينيه ويصبح جاهزا للتقديم.