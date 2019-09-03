كبدة على الفحم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 02:22 مساء

الكبدة من اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والحديد، لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرها مشوية على الفحم لتتعلمي الطريقة وتطبقيها في مطبخك وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
1/2 كيلو كبدة مقطعة مكعبات متوسطة الحجم
2 ملعقة كبيرة صويا صوص
كوب عصير بصل
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة كبيرة ثوم بودرة
ملعقة كبيرة سماق
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير
- ضعي الكبدة الشرائح في صينية وتبليها بالملح، الفلفل، الصويا صوص، السماق، البصل، الثوم البودرة، البابريكا، زيت الزيتون وعصير الليمون.
- شكي الكبدة في أسياخ الشواء ثم اشوي الكبدة على الفحم حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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