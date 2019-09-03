لحم في الفخار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 10:34 صباحا

نقدم إليكِ طريقة تحضير لحم بشكل شهي ونكهة مميزة عن طريق طهيه في الفخار، تعرفي معنا على الطريقة وطبقيها بنفسك فقًا لموقع «حياتك».

المكونات
كيلو من قطع لحم الغنم صغيرة الحجم مع اللية.
ثمرة من البطاطا المقطعة إلى مكعبات كبيرة.
حبتان من الطماطم المقطعة إلى مكعبات صغيرة.
ثمرة فلفل أخضر.
ثمرة فلفل أحمر حلو مقطعة إلى شرائح طولية.
بصلة مقطعة إلى جوانح.
5 فصوص من الثوم.
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
رشة من جوزة الطيب.
نصف ملعقة صغيرة من كل من البابريكا، الكمون.
ملح
فلفل أسود، حسب الذوق.

طريقة التحضير
- تبلي اللحم بالبهارات واضبطي الملح والفلفل الأسود بحسب ذوقكِ، ثم اتركيها في الثلاجة لمدة ساعة كاملة.
- ضعي الخضراوات المقطعة في طبق واحد وأضيفي قليلًا من الملح والفلفل الأسود مع جوزة الطيب وزيت الزيتون والثوم والكمون والبابريكا وقلبيها جيدًا.
- في الفخار ضعي قطع اللحم أولًا ثم ضعي الخضراوات كطبقة ثانية ثم أغلقي الفخار بالعجين أو بالقصدير بشكل محكم. سخني الفرن إلى حرارة 250 درجة مئوية.
- ضعي الفخار على الرف الأوسط واتركيه لمدة ساعتين أو حتى ينضج اللحم تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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