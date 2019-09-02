حضري ورق العنب بزيت الزيتون

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 11:01 صباحا

إليكِ طريقة تحضير طبق ورق العنب بسعرات حرارية أقل باستخدام زيت الزيتون، فتعلميها معنا وأعديها لكل أفراد أسرتك.

المكونات:
250 غرام ورق عنب
200 غرم أرز
ثمرة بصل
ثمرة طماطم
معندنوس
نعناع
ملح
3 فصوص ثوم
فلفل
عصير ليمون
زيت الزيتون - كوب

الطريقة
يُغسل ورق العنب ويصفى ثم يغسل الأرز، ويفرم المعدنوس والنعناع ويخلطان مع الأرز، ثم يضاف البصل والطماطم والملح والفلفل وقليل من الليمون والثوم، يخلط المزيج جيّدًا.

يحشى ورق العنب بالخلطة، ثم يلف ويرص في داخل القدر، التي يضاف إليها الكمية المتبقية من عصير الليمون وزيت الزيتون والثوم ورشة من الملح وقليل من الماء حتى تغطّي ورق العنب، ويغطّى ويترك حتى يغلي، ثم تخفف النار حتى النضج.. ويقدم ساخنا أو باردا وصحتين.

طالع أيضًا: ورق العنب السوري

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيراداتها 23% خلال يوليو
ليبيا
«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريس يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: أضواء سيارتك لامعة جديدة بهذه الطريقة