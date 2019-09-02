حضري ورق العنب بزيت الزيتون

إليكِ طريقة تحضير طبق ورق العنب بسعرات حرارية أقل باستخدام زيت الزيتون، فتعلميها معنا وأعديها لكل أفراد أسرتك.

المكونات:

250 غرام ورق عنب

200 غرم أرز

ثمرة بصل

ثمرة طماطم

معندنوس

نعناع

ملح

3 فصوص ثوم

فلفل

عصير ليمون

زيت الزيتون - كوب

الطريقة

يُغسل ورق العنب ويصفى ثم يغسل الأرز، ويفرم المعدنوس والنعناع ويخلطان مع الأرز، ثم يضاف البصل والطماطم والملح والفلفل وقليل من الليمون والثوم، يخلط المزيج جيّدًا.

يحشى ورق العنب بالخلطة، ثم يلف ويرص في داخل القدر، التي يضاف إليها الكمية المتبقية من عصير الليمون وزيت الزيتون والثوم ورشة من الملح وقليل من الماء حتى تغطّي ورق العنب، ويغطّى ويترك حتى يغلي، ثم تخفف النار حتى النضج.. ويقدم ساخنا أو باردا وصحتين.

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