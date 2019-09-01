جمبري بانيه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 03:03 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير الجمبري البانيه؛ لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
500 غرام جمبري صغير الحجم منظف ومغسول .
بيضة.
1/3 كوب بقسماط.
فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
2 ملعقة كبيرة زبدة صويا صوص للتغميس.

طريقة التحضير
- ضعي البيضة في وعاء، وأضيفي لها الثوم والملح والزيت، وأخفقي المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس.
- اغمسي حبات الجمبري في الخليط السابق، ثم اغمريها في البقسماط.
- ضعي الزبدة على النار، واتركيها حتى تذوب تمامًا، ثم أضيفي الجمبري، وقلبيه على النار حتى يتغير لونه.
- ضعي الجمبري بانيه في أطباق التقديم، وضعي إلى جانبه صحنًا صغيرًا من الصويا صوص للتغميس.
- في وعاء ضعي الثوم والزيت والبيض والملح واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.
- غمّسي حبات الجمبري في مزيج البيض ثم في البقسماط.
- حمّي الزبدة في مقلاة على حرارة متوسطة واقلي بها حبات الجمبري حتى يتغير لونها وتنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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