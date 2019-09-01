جمبري بانيه

تعرفي معنا على طريقة تحضير الجمبري البانيه؛ لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

500 غرام جمبري صغير الحجم منظف ومغسول .

بيضة.

1/3 كوب بقسماط.

فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة زبدة صويا صوص للتغميس.

طريقة التحضير

- ضعي البيضة في وعاء، وأضيفي لها الثوم والملح والزيت، وأخفقي المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس.

- اغمسي حبات الجمبري في الخليط السابق، ثم اغمريها في البقسماط.

- ضعي الزبدة على النار، واتركيها حتى تذوب تمامًا، ثم أضيفي الجمبري، وقلبيه على النار حتى يتغير لونه.

- ضعي الجمبري بانيه في أطباق التقديم، وضعي إلى جانبه صحنًا صغيرًا من الصويا صوص للتغميس.

- في وعاء ضعي الثوم والزيت والبيض والملح واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

- غمّسي حبات الجمبري في مزيج البيض ثم في البقسماط.

- حمّي الزبدة في مقلاة على حرارة متوسطة واقلي بها حبات الجمبري حتى يتغير لونها وتنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

