دجاج محمر شهي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أغسطس 2019, 02:56 مساء

الدجاج من الوصفات السهلة والتي تعتبر الحل السريع في الأوقات الصعبة لذلك نقدم اليك اليوم طريقة تحضير الدجاج المحمر لتعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
1/2 كوب كبير دقيق
ملعقة كبيرة بابريكا
1 1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
دجاجة مسلوقة، مقسمة 4 قطع

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم يخلط الدقيق و البابريكا و الملح و الفلفل جيدا.
- توضع الدجاجة في مزيج الدقيق و التوابل و تقلب برفق حتى تغطى بالكامل.
- في مقلاة على نار متوسطة يسخن الزيت.
- توضع قطع الدجاج في الزيت الساخن بحيث يصبح الجلد لأسفل و تترك حتى تتحمر ثم تقلب على الوجه الآخر لتتحمر أيضا وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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