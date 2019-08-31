دجاج محمر شهي

الدجاج من الوصفات السهلة والتي تعتبر الحل السريع في الأوقات الصعبة لذلك نقدم اليك اليوم طريقة تحضير الدجاج المحمر لتعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
1/2 كوب كبير دقيق
ملعقة كبيرة بابريكا
1 1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
دجاجة مسلوقة، مقسمة 4 قطع
طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم يخلط الدقيق و البابريكا و الملح و الفلفل جيدا.
- توضع الدجاجة في مزيج الدقيق و التوابل و تقلب برفق حتى تغطى بالكامل.
- في مقلاة على نار متوسطة يسخن الزيت.
- توضع قطع الدجاج في الزيت الساخن بحيث يصبح الجلد لأسفل و تترك حتى تتحمر ثم تقلب على الوجه الآخر لتتحمر أيضا وتصبح جاهزة للتقديم.