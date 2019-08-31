دجاج محمر شهي

الدجاج من الوصفات السهلة والتي تعتبر الحل السريع في الأوقات الصعبة لذلك نقدم اليك اليوم طريقة تحضير الدجاج المحمر لتعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كوب كبير دقيق

ملعقة كبيرة بابريكا

1 1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

دجاجة مسلوقة، مقسمة 4 قطع

طريقة التحضير

- في بولة كبيرة الحجم يخلط الدقيق و البابريكا و الملح و الفلفل جيدا.

- توضع الدجاجة في مزيج الدقيق و التوابل و تقلب برفق حتى تغطى بالكامل.

- في مقلاة على نار متوسطة يسخن الزيت.

- توضع قطع الدجاج في الزيت الساخن بحيث يصبح الجلد لأسفل و تترك حتى تتحمر ثم تقلب على الوجه الآخر لتتحمر أيضا وتصبح جاهزة للتقديم.

