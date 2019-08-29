كيك الزبادي بالبرتقال

كيك الزبادي بالبرتقال (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليكِ اليوم طريقة تحضير كيك الزبادي بالبرتقال

المكونات

- دقيق : كوب

- سكر : نصف كوب

- بيكنغ بودر : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنغ صودا : ربع ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : نصف كوب

- الزيت النباتي : ربع كوب

- قشرة البرتقال : ملعقة صغيرة (مبشور)

- عصير البرتقال : 3 ملاعق كبيرة

- البيض : بيضة واحدة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

طريقة التحضير

1- حمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

2- في وعاء متوسط الحجم، اخلطي كلًا من الدقيق، السكر، البايكنغ باودر والبايكنغ صودا.

3- اخفقي في وعاء آخر كلًا من الزيت، قشر البرتقال، عصير البرتقال، البيض، الفانيليا ولبن الزبادي.

4- يتم إضافة خليط الدقيق فوق مزيج البيض مع الخلط المستمر لتحصلي على خليط كيك متجانس القوام.

5- وزعي خليط الكيك في قالب مدهون بالقليل من الزبدة ومنثور بالقليل من الدقيق ثم أدخليه إلى الفرن.

6- اتركي القالب في الفرن لحوالي 35 دقيقة حتى ينضج.