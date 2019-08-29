نقدم إليكِ اليوم طريقة تحضير كيك الزبادي بالبرتقال
المكونات
- دقيق : كوب
- سكر : نصف كوب
- بيكنغ بودر : نصف ملعقة صغيرة
- بيكنغ صودا : ربع ملعقة صغيرة
- لبن زبادي : نصف كوب
- الزيت النباتي : ربع كوب
- قشرة البرتقال : ملعقة صغيرة (مبشور)
- عصير البرتقال : 3 ملاعق كبيرة
- البيض : بيضة واحدة
- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)
طريقة التحضير
1- حمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
2- في وعاء متوسط الحجم، اخلطي كلًا من الدقيق، السكر، البايكنغ باودر والبايكنغ صودا.
3- اخفقي في وعاء آخر كلًا من الزيت، قشر البرتقال، عصير البرتقال، البيض، الفانيليا ولبن الزبادي.
4- يتم إضافة خليط الدقيق فوق مزيج البيض مع الخلط المستمر لتحصلي على خليط كيك متجانس القوام.
5- وزعي خليط الكيك في قالب مدهون بالقليل من الزبدة ومنثور بالقليل من الدقيق ثم أدخليه إلى الفرن.
6- اتركي القالب في الفرن لحوالي 35 دقيقة حتى ينضج.