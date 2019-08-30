فتة حمص سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أغسطس 2019, 10:09 صباحا

يُعرف المطبخ الشامي بوجباته الشهية ذات المذاق المميز، وأشهرها فتة الحمص، نقدم إليكِ طريقة تحضيرها في المنزل في 30 دقيقة فقط تعرفي عليها معنا وفقا لموقع "شهية".

المكونات
نصف كيلو من الحمص المسلوق أو يمكن استبداله بالحمص المعلب
ربع كوب لوز محمر
كوب من الطحينة
كوب من عصير الليمون
أربعة أكواب من ماء سلق الحمص
2 رغيف من الخبز المقطع
2 فص ثوم
ملح حسب الرغبة
أربعة أكواب لبن
لحم مقلي في السمن والفلفل
صنوبر
معدنوس مفروم
2 ملعقة زيت زيتون

طريقة التحضير
- نضيف إلى الحمص بالطحينة عصير الليمون والثوم والحمص مع القليل من اللبن لتركيز الطعم والقليل من ماء الحمص المسلوق، ونحركها حتى تصبح خليطًا بالطحينة.
- يوضع الثوم مع الملح في المطحنة حتى يصبح ناعمًا، ونضيف إليهما ملعقتين من عصير الليمون، يقطع الخبز إلى مربعات ويحمص في الفرن ويوضع في صينية أو طبق التقديم.
- يمزج كوب من ماء سلق الحمص بالثوم المهروس وعصير الليمون ثم يسكب على الخبز المحمص ليمتصه ويوضع باقي خليط الطحينة فوق الخبز، ثم نضيف فوقهما الحمص المسلوق.
يزين الطبق بوضع الحمص المسلوق ومكعبات الطماطم الطازجة مع رشة كمون وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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