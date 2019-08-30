فتة حمص سورية

يُعرف المطبخ الشامي بوجباته الشهية ذات المذاق المميز، وأشهرها فتة الحمص، نقدم إليكِ طريقة تحضيرها في المنزل في 30 دقيقة فقط تعرفي عليها معنا وفقا لموقع "شهية".

المكونات

نصف كيلو من الحمص المسلوق أو يمكن استبداله بالحمص المعلب

ربع كوب لوز محمر

كوب من الطحينة

كوب من عصير الليمون

أربعة أكواب من ماء سلق الحمص

2 رغيف من الخبز المقطع

2 فص ثوم

ملح حسب الرغبة

أربعة أكواب لبن

لحم مقلي في السمن والفلفل

صنوبر

معدنوس مفروم

2 ملعقة زيت زيتون