شوفان بالموز والتوت

الشوفان من الحبوب المغذية قليلة السعرات الحرارية والتي تعمل على بناء الجسم وتغذيته لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيره مع الفواكه تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع "شهية".

المكونات

4 ملاعق كبيرة شوفان

حليب (الكمية حسب الرغبة)

شرائح موز

قطع توت أحمر أو فراولة

مكسرات نيئة أو جوز هند

ملعقة صغيرة عسل

طريقة التحضير

- في بولة متوسطة الحجم اخفقي الحليب والعسل جيدًا.

ثم ضعي الشوفان على الحليب وقلبيه ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 60 دقيقة.

- ضعي 1/2 كمية الشوفان في كوب التقديم ثم ضعي شرائح الموز و 1/2 كمية التوت أو الفراولة

- ضعي باقي كمية الشوفان ثم باقي كمية التوت على شرائح التوت وزيني الشوفان بجوز الهند أو المكسرات ويصبح جاهزًا للتقديم.

