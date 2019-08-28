شوفان بالموز والتوت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 12:12 مساء

الشوفان من الحبوب المغذية قليلة السعرات الحرارية والتي تعمل على بناء الجسم وتغذيته لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيره مع الفواكه تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع "شهية".

المكونات
4 ملاعق كبيرة شوفان
حليب (الكمية حسب الرغبة)
شرائح موز
قطع توت أحمر أو فراولة
مكسرات نيئة أو جوز هند
ملعقة صغيرة عسل

طريقة التحضير
- في بولة متوسطة الحجم اخفقي الحليب والعسل جيدًا.
ثم ضعي الشوفان على الحليب وقلبيه ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 60 دقيقة.
- ضعي 1/2 كمية الشوفان في كوب التقديم ثم ضعي شرائح الموز و 1/2 كمية التوت أو الفراولة
- ضعي باقي كمية الشوفان ثم باقي كمية التوت على شرائح التوت وزيني الشوفان بجوز الهند أو المكسرات ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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