كبة لبنية من المطبخ الشامي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 11:16 صباحا

الكبة اللبنية أحد أنواع المقبلات الشامية، وهي عبارة عن خليط من اللحم بالبرغل محشو باللحمة المفرومة، وتوضع في الحليب وتقدم مع الصنوبر المقلي.
تعرفي معنا على خطوات تحضيرها واعديها بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
نصف كيلو لحمة مفرومة
كيلو برغل
حبة كبيرة بصل مفروم
معلقة كبيرة بردقوش
ملح
فلفل أسود
كمون
ماء مغلي
الحشو
نصف كيلو لحمة مفرومة
حبة كبيرة بصل مفروم
ملح
فلفل أسود
بهارات
زيت
خليط اللبن
2 لتر حليب
بيضة
4 ملاعق كبيرة نشا

طريقة التحضير
- ينقع البرغل في الماء لمدة 10 دقائق، ثم يصفى، ويوضع جانبا.
- يوضع البرغل واللحمة والبصل في المفرمة، ويفرم جيدا حتى ينعم.
- يتبل بالملح والفلفل الأسود والكمون، ويفرم مرة أخرى.
- يوضع الزيت في وعاء على النار حتى يسخن، ثم يضاف إليه اللحم.
- يقلب اللحم المفروم حتى يتغير لونه، ثم يضاف إليه البصل، ويقلب حتى يذبل.
- يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والبهارات، ويقلب جيدا.
- يؤخذ مقدار بيضة من خليط البرغل، ويوضع فيه مقدار معلقة من خليط البصل، ويغلق عليه جيدا بشكل بيضاوي.
- تكرر العملية حتى إنتهاء الكمية ويوضع الماء المغلي في وعاء على النار، وتوضع فيه الكبة لمدة 10 دقائق.
- تذاب النشا في الحليب، ويضاف إليهما البيضة، وتخفق جيدا ويوضع الخليط على النار، ويقلب جيدا حتى يثقل.
- ترفع الكبة من الماء المغلي، وتوضع في خليط الحليب وتترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق وحتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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