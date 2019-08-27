دجاج «نباتي» على لائحة مطعم شهير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 11:05 صباحا

أعلنت السلسلة الأميركية «كاي إف سي» تقديم لحم الدجاج المصنوع من بروتينات نباتية ضمن وجباتها المعروفة، على سبيل التجربة مبدئيا.

وتطلق «كاي إف سي» تجربة ليوم واحد، الثلاثاء، في مطعم واحد يقع في أتلانتا (ولاية جورجيا)، قبل توسيع نطاق التجربة ليشمل الفروع الأميركية كافة وفقا لآراء الزبائن، حسب «فرانس برس».

وتعاونت «كنتاكي فرايد تشيكن» (التي يختصر اسمها بـ«كاي اف سي») مع شركة «بيوند ميت» الناشئة المدرجة أسهمها في بورصة «وول ستريت» لتقديم ناغتس وجوانح دجاج مصنوعة من بروتينات نباتية.

وكانت «برغر كينغ» أطلقت في أبريل، في الولايات المتحدة، نسخة بلا لحم من برغر «ووبر» الشهير لها المذاق عينه. تعاونت الأخيرة مع «إمبوسيبل ميت» وهي شركة ناشئة منافسة لـ«بيوند ميت» في سوق قيد الازدهار.

طالع أيضًا: كوردون بلو اللحم

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميًّا.. باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب مبابي وكافاني
رياضة عالمية
العيساوي يعلن إجراءات لعلاج ملف تكدس الخردة في 3 بلديات
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
«المركزي»: إيرادات النفط حققت 1.9 مليار دينار فائضا من يناير حتى نهاية يوليو
ليبيا
ناجي أبوشناف لـ«الوسط»: تحلية مياه البحر خيار استراتيجي
ليبيا
سامسونغ تكشف عن هاتفها الذكي «غالاكسي نوت 10»
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» تكشف خطورة البلاستيك في مياه الشرب