دجاج «نباتي» على لائحة مطعم شهير

أعلنت السلسلة الأميركية «كاي إف سي» تقديم لحم الدجاج المصنوع من بروتينات نباتية ضمن وجباتها المعروفة، على سبيل التجربة مبدئيا.

وتطلق «كاي إف سي» تجربة ليوم واحد، الثلاثاء، في مطعم واحد يقع في أتلانتا (ولاية جورجيا)، قبل توسيع نطاق التجربة ليشمل الفروع الأميركية كافة وفقا لآراء الزبائن، حسب «فرانس برس».

وتعاونت «كنتاكي فرايد تشيكن» (التي يختصر اسمها بـ«كاي اف سي») مع شركة «بيوند ميت» الناشئة المدرجة أسهمها في بورصة «وول ستريت» لتقديم ناغتس وجوانح دجاج مصنوعة من بروتينات نباتية.

وكانت «برغر كينغ» أطلقت في أبريل، في الولايات المتحدة، نسخة بلا لحم من برغر «ووبر» الشهير لها المذاق عينه. تعاونت الأخيرة مع «إمبوسيبل ميت» وهي شركة ناشئة منافسة لـ«بيوند ميت» في سوق قيد الازدهار.

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