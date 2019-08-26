حساء البصل بالجبن في خطوات بسيطة

من أكثر انواع الحساء التي يقبل عليها الصغار و الكبار هو حساء البصل اليوم نقدم اليك طريقة تحضيره مع اضافة الجبن تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

كيلو بصل ، شرائح

3 ملعقة كبيرة زيت ذرة

3 فص ثوم مفروم

3 ملعقة كبيرة دقيق

7 كوب ماء

ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة كبيرة جبن شيدر مبشور

خبز محمص

ملح

فلفل اسود مطحون

طريقة التحضير

- في إناء على نار متوسطة ضعي زيتا يسخن وضعي الثوم و شرائح البصل الى الزيت الساخن و قلبي حتى يصبح المزيج ذهبي اللون.

- أضيفي الدقيق والكمون والملح والفلفل والماء الى مزيج البصل وقلبي برفق حتى يصبح سميك القوام.

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

- ضعي الجبن على الشوربة ثم ضعيها في طاجن وضعيها في الفرن حتى تسخن ويذوب الجبن وتصبح جاهزة للتقديم.

