حساء البصل بالجبن في خطوات بسيطة

من أكثر انواع الحساء التي يقبل عليها الصغار و الكبار هو حساء البصل اليوم نقدم اليك طريقة تحضيره مع اضافة الجبن تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «فتافيت».
المكونات
كيلو بصل ، شرائح
3 ملعقة كبيرة زيت ذرة
3 فص ثوم مفروم
3 ملعقة كبيرة دقيق
7 كوب ماء
ملعقة صغيرة كمون
2 ملعقة كبيرة جبن شيدر مبشور
خبز محمص
ملح
فلفل اسود مطحون
طريقة التحضير
- في إناء على نار متوسطة ضعي زيتا يسخن وضعي الثوم و شرائح البصل الى الزيت الساخن و قلبي حتى يصبح المزيج ذهبي اللون.
- أضيفي الدقيق والكمون والملح والفلفل والماء الى مزيج البصل وقلبي برفق حتى يصبح سميك القوام.
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ضعي الجبن على الشوربة ثم ضعيها في طاجن وضعيها في الفرن حتى تسخن ويذوب الجبن وتصبح جاهزة للتقديم.