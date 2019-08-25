نودلز بالجبن والكاجو

نقدم إليكِ طريقة تحضير سلطة النودلز الشهية والتي يقبل عليها الصغار والكبار لتعديها مع الكاجو والجبن الشهية بشكل صحي تعلميها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

عبوتا نودلز (الشعيرية الصينية)

حبة جزر مبشور

كوب جبنة مكعبات

1/2 كوب كاجو

3 أعواد بصل أخضر

ملح وفلفل

ملعقة عصير ليمون حامض

ملعقتا صلصة الصويا

ملعقة كبيرة مستردة

ملعقتين كبيرتين زيت نباتي

للزينة

أوراق الريحان

طريقة التحضير

- ضعي النودلز بالماء الساخن حتى تلين وقلبي مكعبات التوفو في قليل من الزيت النباتي في مقلاة قلي غير لاصقة حتى تتحمر.

- إخلطي الخضراوات معًا وأضيفيها للنودلز ثم ضعيها في طبق التقديم وفوقها مكعبات الجبن .

- اخلطي مقادير الصوص بالشوكة في بولة صغيرة ووزعيها على السلطة.

- وزعي حبات الكاجو على الوجه ثم أوراق الريحان، وتصبح جاهزة للتقديم.

