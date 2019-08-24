برجر بالمشروم

نقدم لكِ طريقة مختلفة لتحضير البرجر لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

750 غرام لحمة مفرومة

1/4 ملعقة فلفل أسود

1/2 ملعقة ملح

1/4 ملعقة بهارات

3 ملاعق كبيرة بقسماط مطحون

4 ملاعق كبيرة حليب

بيضة كبيرة

2 ملعقتان كبيرتان من بصل مفروم

2 ملعقتان كبيرتان من زيت نباتي

3/4 كوب مشروم مقطع شرائح

2 ملعقتان كبيرتان من الدقيق

كوب مرقة لحمة