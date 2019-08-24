برجر بالمشروم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أغسطس 2019, 01:20 مساء

نقدم لكِ طريقة مختلفة لتحضير البرجر لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات
750 غرام لحمة مفرومة
1/4 ملعقة فلفل أسود
1/2 ملعقة ملح
1/4 ملعقة بهارات
3 ملاعق كبيرة بقسماط مطحون
4 ملاعق كبيرة حليب
بيضة كبيرة
2 ملعقتان كبيرتان من بصل مفروم
2 ملعقتان كبيرتان من زيت نباتي
3/4 كوب مشروم مقطع شرائح
2 ملعقتان كبيرتان من الدقيق
كوب مرقة لحمة

طريقة التحضير
- يخلط اللحم المفروم مع الملح والفلفل والبهارات والبقسماط المطحون.
- يشكل البرجر في شكل 4 أقراص بيضاوية أودائرية.
- يسخن الزيت في مقلاة ويحمّر الستيك على كلا الجانبين حتى ينضج و يصبح ذهبي اللون.
- في نفس المقلاة يضاف المشروم ويقلب حتى يذبل ثم يضاف الدقيق بعد إذابته في الحليب مع التقليب المستمر حتى يغلي الخليط.
- تضاف مرقة اللحمة ويترك الخليط على النار حتى يسخن ثم يصب على البرجر.
 

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