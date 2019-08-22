حلى بسكويت الأوريو

حلى بسكويت الأوريو (أرشيفية:انترنت)

نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير حلى بسكويت الأوريو في المنزل

المكونات

- للطبقة الأولى :

بسكويت أوريو : 175 غرامًا

الزبدة : 50 غم (مذوبة)

- للطبقة الثانية :

كريمة الخفق : 3 عبوة

حليب : 2 كوب

القشطة : علبتين

بسكويت أوريو : 6 حبات

بسكويت : كوب (سادة / مطحون)

- للتزيين :

بسكويت أوريو : حسب الرغبة

طريقة التحضير

1. في وعاء، اخلطي بسكويت الأوريو مع الزبدة.

2. رصي المزيج في طاجين زجاجي.

3. اخلطي كريمة الخفق مع الحليب للحصول على الكريمة.

4. ضيفي القشطة والبسكويت واخلطي.

5. كسري حبات الأوريو فوق الكريمة.

6. أدخلي الطاجين للثلاجة حتى تتماسك الطبقتان.

7. زينيها بالأوريو