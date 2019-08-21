سبيط بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 04:53 مساء

نقدم إليكِ طريقة تحضير السبيط مع الجبن والفلفل والسبيط من المأكولات البحرية الغنية بالفيتامينات و الفسفور تعرفي معنا على الطريقة وفقــــًا لموقع «شملولة».

المكونات
سبيط أو حبار كبير الحجم
كوب طماطم مقطعة مكعبات
1/4 كوب بقسماط
2 ملعقة كبيرة من أوراق البقدونس الطازجة
2 ملعقة كبيرة جبنة بارميزان مبشورة
2 ملعقة كبيرة ثوم مهروس
بيضة
2 فص ثوم مقطعة شرائح
ملعقة صغيرة ريحان
1/2 ملعقة صغيرة أوريغانو مطحون
1/2 ملعقة صغيرة روزماري مطحون
1/4 كوب فلفل أخضر مقطع
1/4 كوب عصير عنب دون سكر
ملح و فلفل أسود

طريقة التحضير
- في وعاء إخلطي البقسماط والبقدونس والجبن والثوم المهروس والبيضة و ملعقة صغيرة زيت والملح والفلفل الأسود والقليل من الريحان والأوريغانو و الروزماري و اخلطيهم جيداً .
-إحشي الحبار (السبيط) بما يعادل ملعقة كبيرة من الخليط البقسماط .
- على نار متوسطة سخني الزيت ثم أضيفي فصي الثوم المفروم وقلبيه حتى يُصبح لونه ذهبياً .
أضيفي الطماطم وباقي الريحان والروزماري والأوريغانو والفلفل الأخضر وعصير العنب والملح و الفلفل الأسود وقلبي جيداً .
- غطّي القدر و اتركيه على نار هادئة لمدة 25 – 30 دقيقة حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم .
 

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