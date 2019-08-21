سبيط بالجبن

نقدم إليكِ طريقة تحضير السبيط مع الجبن والفلفل والسبيط من المأكولات البحرية الغنية بالفيتامينات و الفسفور تعرفي معنا على الطريقة وفقــــًا لموقع «شملولة».

المكونات

سبيط أو حبار كبير الحجم

كوب طماطم مقطعة مكعبات

1/4 كوب بقسماط

2 ملعقة كبيرة من أوراق البقدونس الطازجة

2 ملعقة كبيرة جبنة بارميزان مبشورة

2 ملعقة كبيرة ثوم مهروس

بيضة

2 فص ثوم مقطعة شرائح

ملعقة صغيرة ريحان

1/2 ملعقة صغيرة أوريغانو مطحون

1/2 ملعقة صغيرة روزماري مطحون

1/4 كوب فلفل أخضر مقطع

1/4 كوب عصير عنب دون سكر

ملح و فلفل أسود

طريقة التحضير

- في وعاء إخلطي البقسماط والبقدونس والجبن والثوم المهروس والبيضة و ملعقة صغيرة زيت والملح والفلفل الأسود والقليل من الريحان والأوريغانو و الروزماري و اخلطيهم جيداً .

-إحشي الحبار (السبيط) بما يعادل ملعقة كبيرة من الخليط البقسماط .

- على نار متوسطة سخني الزيت ثم أضيفي فصي الثوم المفروم وقلبيه حتى يُصبح لونه ذهبياً .

أضيفي الطماطم وباقي الريحان والروزماري والأوريغانو والفلفل الأخضر وعصير العنب والملح و الفلفل الأسود وقلبي جيداً .

- غطّي القدر و اتركيه على نار هادئة لمدة 25 – 30 دقيقة حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم .

