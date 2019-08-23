فتة دجاج سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أغسطس 2019, 08:16 صباحا

فتة الدجاج من الأطباق السورية الشهية الشهيرة تعرفي معنا على طريقة تحضير هذا الطبق واعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
نصف كيلو شاورما الدجاج
2 كوب أرز بسمتي مطهو
خبز شامي مقطع ومحمص
بقدونس مفروم للتزيين
صوص الزبادي:
2 علبة زبادي
4 فصوص ثوم مهروس
عصير ليمونة
ملح

خطوات التحضير
- في بولة متوسطة، نضع الزبادي والثوم وعصير الليمون والملح، ونقلبها جيداً.
- في طبق واسع، نضع الخبز الشامي المحمص، ونوزع فوقه الأرز البسمتي.
- نضع قطع شاورما الدجاج فوق الأرز، ثم نوزع فوقها صوص الزبادي.
- نزين فتة الدجاج بالبقدونس المفروم، ونقدمها ساخنة مع الثومية.
 

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