فتة دجاج سورية

فتة الدجاج من الأطباق السورية الشهية الشهيرة تعرفي معنا على طريقة تحضير هذا الطبق واعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
نصف كيلو شاورما الدجاج
2 كوب أرز بسمتي مطهو
خبز شامي مقطع ومحمص
بقدونس مفروم للتزيين
صوص الزبادي:
2 علبة زبادي
4 فصوص ثوم مهروس
عصير ليمونة
ملح
خطوات التحضير
- في بولة متوسطة، نضع الزبادي والثوم وعصير الليمون والملح، ونقلبها جيداً.
- في طبق واسع، نضع الخبز الشامي المحمص، ونوزع فوقه الأرز البسمتي.
- نضع قطع شاورما الدجاج فوق الأرز، ثم نوزع فوقها صوص الزبادي.
- نزين فتة الدجاج بالبقدونس المفروم، ونقدمها ساخنة مع الثومية.