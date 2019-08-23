فتة دجاج سورية

فتة الدجاج من الأطباق السورية الشهية الشهيرة تعرفي معنا على طريقة تحضير هذا الطبق واعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

نصف كيلو شاورما الدجاج

2 كوب أرز بسمتي مطهو

خبز شامي مقطع ومحمص

بقدونس مفروم للتزيين

صوص الزبادي:

2 علبة زبادي

4 فصوص ثوم مهروس

عصير ليمونة

ملح

خطوات التحضير

- في بولة متوسطة، نضع الزبادي والثوم وعصير الليمون والملح، ونقلبها جيداً.

- في طبق واسع، نضع الخبز الشامي المحمص، ونوزع فوقه الأرز البسمتي.

- نضع قطع شاورما الدجاج فوق الأرز، ثم نوزع فوقها صوص الزبادي.

- نزين فتة الدجاج بالبقدونس المفروم، ونقدمها ساخنة مع الثومية.

