حضري فطيرة الجبن على الفطار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 11:14 صباحا

يبحث الكثير من السيدات عن طرق تحضير شهية ومختلفة وسريعة، لذلك نقدم إليك اليوم طريقة تحضير فطيرة الجبن الشهية مع الزيتون وجهزيها في منزلك بطريقة صحية وفقا لموقع «شهية».

المكونات
للفطيرة
5 أوراق جلاش (كلاَّج)
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة سمسم

للحشو
1/2 كوب جبن أبيض
1/4 كوب جبن ريكوتا
2 خرشوف طازج مسلوق أو (1 كوب معلب)

للصلصة
1/4 كوب جبن أبيض قليل الملح
1/2 كوب عصير ليمون
1/4 كوب زيت زيتون
1/4 كوب زيتون أسود دون بذر

طريقة التحضير
- يسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
تفرد أوراق الجلاش وتدهن كل ورقة بقليل من الزيت قبل وضع الورقة التالية.
- يخلط الجبن الأبيض والريكوتا ويقطع الخرشوف قطعا صغيرة ويخلط مع الجبن.
- توضع الأوراق بعد دهنها بالزيت في قالب متوسط الحجم، ويضغط عليها حتى تأخذ شكل القالب، بحيث تتدلى أطراف أوراق الجلاش خارج القالب، ثم تملأ بخليط الجبن والخرشوف.
- يقفل الجلاش بإحكام ويقلب، ثم يوضع في القالب مرة أخرى بحيث يصبح الجزء الأعلى بالأسفل والجزء الأسفل(الأملس) أعلى، ثم يدهن بقليل من الزيت ويرش بالسمسم.
- يخبز في الفرن لمدة 25 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبيا.
- في خلاط كهربائي يخفق الجبن الأبيض والليمون وزيت الزيتون والزيتون الأسود جيدا، لنحصل على صلصة كثيفة نوعا ما وتصبح الفطيرة جاهزة للتقديم مع صلصة الزيتون.
 

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