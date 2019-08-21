حضري فطيرة الجبن على الفطار

يبحث الكثير من السيدات عن طرق تحضير شهية ومختلفة وسريعة، لذلك نقدم إليك اليوم طريقة تحضير فطيرة الجبن الشهية مع الزيتون وجهزيها في منزلك بطريقة صحية وفقا لموقع «شهية».

المكونات

للفطيرة

5 أوراق جلاش (كلاَّج)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة سمسم

للحشو

1/2 كوب جبن أبيض

1/4 كوب جبن ريكوتا

2 خرشوف طازج مسلوق أو (1 كوب معلب)

للصلصة

1/4 كوب جبن أبيض قليل الملح

1/2 كوب عصير ليمون

1/4 كوب زيت زيتون

1/4 كوب زيتون أسود دون بذر