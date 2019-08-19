فتوش بالزبادي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 11:11 صباحا

الفتوش من السلطات اللبنانية الشهية والشهيرة، لذلك نقدِّم إليكِ اليوم طريقة تحضيره مع الزبادي لتعديه في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
باقة خس
ثلاث حبات طماطم.
ثمرتا خيار.
ملعقتا نعناع مورق.
فجل.
ملعقة كبيرة سماق.
ربع كوب مايونيز.
ربع كوب لبن زبادي.
ثلاث ملاعق كبيرة عصير ليمون حامض.
ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.
ملح.
خبز محمص- بحسب الرغبة.

طريقة التحضير
- قطعي الخس والطماطم والخيار والفجل قطعًا صغيرة الحجم، ثم وزعيها في وعاء.
- أضيفي النعناع والبقلة إلى الوعاء ثم قلبي المكونات لتتداخل.
- في وعاء صغير، ضعي لبن الزبادي وعصير الليمون الحامض وزيت الزيتون والمايونيز والسماق والملح.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس، ثم وزعيه فوق الخضار.
- وزعي الخبز على الوجه ثم قلبي المكونات حتى تتجانس وتصبح جاهزة التقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة في التاريخ.. مصر تتوج بمونديال كرة اليد للناشئين
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - ... وانعقاد لساني
كاريكاتير
جهاز مكافحة الظواهر السلبية يبدأ حملته الأمنية في بنغازي
ليبيا
اتحاد السلة يفجر الأسئلة الصعبة حول الاستبعاد الغامض من المشاركة الأفريقية
رياضة محلية
مطالب ليبية بكشف المتورطين الثلاثة في قضية تحريض باكيتا وكلمنتي
رياضة محلية
ذكريات أغسطس تعيد قصة عبد السلام أصغر هداف ليبي قبل 21 عامًا
رياضة محلية
نورلاند يلتقى سلامة ويرحب بفرصة لقائه شخصيات سياسية ليبية
ليبيا
وصول أول رحلة إلى مطار سبها بعد 5 سنوات من الإغلاق
ليبيا
في مثل هذاليوم ودعنا القاضي والشاعر عبدربه فضيل الغناي
ثقافة وفن
«رايتس ووتش» تطالب الحكومة الموقتة بـ«بذل كل الجهود لضمان عودة سرقيوة»
ليبيا
المنتخب الليبي يبدأ استعداداته لمونديال أستراليا
رياضة محلية
مقتل 90 مدنيا وإصابة أكثر من 200 شخص ونزوح 1285 أسرة جراء استمرار العنف في مرزق
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قصة ارتطام كوكب بالمشتري قبل 4.5 مليار عام