فتوش بالزبادي

الفتوش من السلطات اللبنانية الشهية والشهيرة، لذلك نقدِّم إليكِ اليوم طريقة تحضيره مع الزبادي لتعديه في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

باقة خس

ثلاث حبات طماطم.

ثمرتا خيار.

ملعقتا نعناع مورق.

فجل.

ملعقة كبيرة سماق.

ربع كوب مايونيز.

ربع كوب لبن زبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة عصير ليمون حامض.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملح.

خبز محمص- بحسب الرغبة.

طريقة التحضير

- قطعي الخس والطماطم والخيار والفجل قطعًا صغيرة الحجم، ثم وزعيها في وعاء.

- أضيفي النعناع والبقلة إلى الوعاء ثم قلبي المكونات لتتداخل.

- في وعاء صغير، ضعي لبن الزبادي وعصير الليمون الحامض وزيت الزيتون والمايونيز والسماق والملح.

- اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس، ثم وزعيه فوق الخضار.

- وزعي الخبز على الوجه ثم قلبي المكونات حتى تتجانس وتصبح جاهزة التقديم.

