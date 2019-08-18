دجاج بالكاري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 03:51 مساء

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير الدجاج بالكاري لتعديه في مطبخكِ بسهولة وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
صدر ونصف دجاج مسحّب مشوي.
ملعقة كبيرة معجون كاري.
ملعقة كبيرة بودرة كاري.
نصف حبة فليفلة خضراء مفرومة.
نصف بصلة مفرومة.
فص ثوم مفروم.
ملعقة كبيرة زبد.
نصف كوب كريمة خفق.
نصف كوب حليب.
نصف كوب زبادي.
رشة ملح وفلفل.

طريقة التحضير
- حمري البصل مع الثوم والفلفل بالزيت لتصبح طرية.
- أضيفي الزبد والكريمة والزبادي والتوابل. اتركي المزيج حتى يغلي ويكثف.
- قطعي الدجاج وأضيفيه إلى المزيج ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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