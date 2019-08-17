بفتيك السمك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أغسطس 2019, 11:15 صباحا

تعرفي معنا على طريقة تحضير السمك بفتيك لتعديه في مطبخك وتستمتعي بفوائده الغذائية المتعددة كإمداد الجسم بالفيتامينات والاوميغا ثري.
تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو غرام شرائح سمك فيليه
عدد 3 بيضات مضروبة جيدًا
ملح وفلفل ورشة كمون ورشة بابريكا ورشة كركم
عصير ليمون 2 ليمونة
كوب بقسماط مخلوط بنصف كوب دقيق
زيت خفيف للقلي

طريقة التحضير
- نتبل السمك بالملح والفلفل والكمون والبابريكا والكركم، نقوم بضرب البيض مع قليل من الملح.
- نقوم بغمس قطع السمك في البيضة واحدة بواحدة مع التأكد أن كل قطعة قد غطاها البيض من كل جنب تبقى هكذا حوالي نصف ساعة أو أكثر ونرفع البوفتيك من البيض، نضغط على قطع السمك من الجانب في البقسماط المخلوط بالدقيق حتى نهاية الكمية.
- ثم نقوم بالقلي في زيت متوسط الحرارة حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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