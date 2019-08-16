طاجين الباميا في الفرن

طاجين الباميا في الفرن (ارشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير طاجين الباميا في الفرن

المكونات

- البامية : كيلو

- اللحم الضاني : نصف كيلو (مقطع)

- طماطم : كيلو واحد

- البصل : حبة

- سمن : 2 ملعقتان كبيرتان

- الثوم : 6 فصوص (مهروس)

- الكزبرة : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الحار : حسب الرغبة (شرائح)

طريقة التحضير

1. نضع القليل من السمن في إناء الطهي.

2. نضيف البصل المقطع إلى السمن والفلفل الحار والثوم المفروم حتى يتغير لونهم.

3. نضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات ونستمر في التقليب.

4. نضيف عصير الطماطم إلى المكونات ونقلبهم جيداً.

5. بعد أن تمتزج المكونات الموجودة في إناء الطهي معاً نضع اللحم المسلوق في الإناء.

6. نضيف البامية بعد إضافة اللحم المسلوق مباشرة.

7. نضيف المرقة ونترك الإناء قليلاً على النار.

8. نضع البامية واللحم والمكونات جميعاً في طاجين فرن ونغلفها بورق القصدير وندخلها إلى الفرن حتى تمام النضج.