طاجين الباميا في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أغسطس 2019, 09:05 صباحا
طاجين الباميا في الفرن (ارشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير طاجين الباميا في الفرن

المكونات
- البامية : كيلو 
- اللحم الضاني : نصف كيلو (مقطع) 
- طماطم : كيلو واحد 
- البصل : حبة 
- سمن : 2 ملعقتان كبيرتان 
- الثوم : 6 فصوص (مهروس) 
- الكزبرة : ملعقة كبيرة 
- ملح : حسب الرغبة 
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة 
- الفلفل الحار : حسب الرغبة (شرائح) 

طريقة التحضير 
1. نضع القليل من السمن في إناء الطهي.

2. نضيف البصل المقطع إلى السمن والفلفل الحار والثوم المفروم حتى يتغير لونهم.

3. نضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات ونستمر في التقليب.

4. نضيف عصير الطماطم إلى المكونات ونقلبهم جيداً.

5. بعد أن تمتزج المكونات الموجودة في إناء الطهي معاً نضع اللحم المسلوق في الإناء.

6. نضيف البامية بعد إضافة اللحم المسلوق مباشرة.

7. نضيف المرقة ونترك الإناء قليلاً على النار.

8. نضع البامية واللحم والمكونات جميعاً في طاجين فرن ونغلفها بورق القصدير وندخلها إلى الفرن حتى تمام النضج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سان جيرمان يستعد لضم بديل نيمار من اليوفي
رياضة عالمية
قدرها بـ22 مليون قطعة.. رئيس تشاد يعمق التضارب في أرقام تدفق السلاح الليبي
ليبيا
السفير الأميركي يتعهد بالعمل على إنهاء «فوري» للصراع في ليبيا
ليبيا
ليفربول يفوز بكأس السوبر الأوروبي
رياضة عالمية
البعثة الأممية ترحب بانخفاض العنف في طرابلس.. وترصد انتهاكات الهدنة
ليبيا
نحو 2.5 مليون حاج يختتمون المناسك بطواف الوداع في مكة
عربى
نادي زاخو العراقي يختار مدربًا ليبيًّا لفريقه
رياضة محلية
ميسي يدخل على خط المفاوضات ويتصل بنيمار
رياضة عالمية
كيف يحتفل مسيحيو السنغال بعيد الأضحى؟
منوعات
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالمولى دغمان
ثقافة وفن
بيان مشترك لواشنطن ولندن وباريس وروما وأبوظبي بشأن الهدنة في ليبيا
ليبيا
جلسة طارئة جديدة بمجلس الأمن تدعو لاغتنام فرصة «هدنة العيد»
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كاركاتير خيري - المواطن والأزمة السياسية