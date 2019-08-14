تتبيلة اللحم بالصويا والزنجبيل

تبلي اللحم بالصويا والزنجبيل في عيد الاضحي (ارشيفية:انترنت)

نقدم اليك اليوم طريقة تحضير تتبيلة اللحم بالصويا والزنجبيل لعيد الاضحي.

المكونات

- صلصة الصويا : ربع كوب

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- العسل : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 1 حبة.

طريقة التحضير

1. اخلطي عصير الليمون مع الصويا صوص في وعاء.

2. أضيفي الفلفل والعسل والزنجبيل والثوم وحركي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

3. أضيفي اللحم حسب الرغبة مكعبات أو قطع بالعظم للخليط وغطي الوعاء واتركيه لمدة ساعتين في الثلاجة قبل الطهي.

4. اطهي اللحم بالطريقة المفضلة لديك.