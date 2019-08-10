فتة لحم ضأن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 03:26 مساء

نقدم إليكِ طريقة تحضير الفتة باللحم الضأن لتتعلميها بسهولة وتقدميها لعائلتك على مائدة عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقًا لموقع «جست فوود».

المكونات
كيلو لحم ضأن
2 كوب أرز
4 خبز أسمر
3 ملاعق كبيرة ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
7 ملاعق كبيرة سمن بلدي
كوب خل
2 حبة مستكة
3 حبات حبهان
ورق لاورا
ملح و فلفل

طريقة التحضير
- يغسل اللحم جيدًا بالماء ثم ينقع في إناء به الماء البارد و 1/2 كوب خل و 1/2 كوب ملح لمدة 15 دقيقة ثم تغسل مرة أخرى تحت الماء الجاري.
- يسلق اللحم فى وعاء عميق مع حبهان و ورق لاورا على نار هادئة حتى ينضج تمامًا لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.
- تصفى خمسة أكواب من مرقة اللحم و تترك جانبًا ويغسل الأرز بالماء جيدًا و يصفى.
- تسخن 2 ملعقة من السمن فى إناء متوسط و يضاف الحبهان والمستكة وتقلب لمدة دقيقتين ثم يضاف الأرز ويقلب لدقيقة أخرى.
- يضاف 2 1/2 أكواب ماء إلى الأرز و ملح و يترك حتى يتشرب بالماء ثم تخفض النار تماماً و يترك لمدة 15 دقيقة.
- يحمر الثوم فى 2 ملعقة سمن فى مقلاة ثم يضاف اليه معجون الطماطم و 1/2 كوب ماء و 1/2 كوب خل و تترك حتى الغليان ثم ترفع من على النار.
- يقطع الخبز قطع صغيرة ويحمر فى مقلاة مع 3 ملاعق سمن.
- تضاف المرقة السابق تحضيرها تدريجيًا مع 3/4 كوب من الصلصة ويقلب مع الخبز المحمر حتى يصبح الخبز طريًا.
- يرص الخبز في صينية ويوضع فوقه الأرز وترش بعض الصلصة فوق الأرز وتوضع الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق.
- تخرج الصينية من الفرن وترص قطع اللحم على السطح وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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