فتة لحم ضأن

نقدم إليكِ طريقة تحضير الفتة باللحم الضأن لتتعلميها بسهولة وتقدميها لعائلتك على مائدة عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقًا لموقع «جست فوود».

المكونات

كيلو لحم ضأن

2 كوب أرز

4 خبز أسمر

3 ملاعق كبيرة ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

7 ملاعق كبيرة سمن بلدي

كوب خل

2 حبة مستكة

3 حبات حبهان

ورق لاورا

ملح و فلفل

طريقة التحضير

- يغسل اللحم جيدًا بالماء ثم ينقع في إناء به الماء البارد و 1/2 كوب خل و 1/2 كوب ملح لمدة 15 دقيقة ثم تغسل مرة أخرى تحت الماء الجاري.

- يسلق اللحم فى وعاء عميق مع حبهان و ورق لاورا على نار هادئة حتى ينضج تمامًا لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

- تصفى خمسة أكواب من مرقة اللحم و تترك جانبًا ويغسل الأرز بالماء جيدًا و يصفى.

- تسخن 2 ملعقة من السمن فى إناء متوسط و يضاف الحبهان والمستكة وتقلب لمدة دقيقتين ثم يضاف الأرز ويقلب لدقيقة أخرى.

- يضاف 2 1/2 أكواب ماء إلى الأرز و ملح و يترك حتى يتشرب بالماء ثم تخفض النار تماماً و يترك لمدة 15 دقيقة.

- يحمر الثوم فى 2 ملعقة سمن فى مقلاة ثم يضاف اليه معجون الطماطم و 1/2 كوب ماء و 1/2 كوب خل و تترك حتى الغليان ثم ترفع من على النار.

- يقطع الخبز قطع صغيرة ويحمر فى مقلاة مع 3 ملاعق سمن.

- تضاف المرقة السابق تحضيرها تدريجيًا مع 3/4 كوب من الصلصة ويقلب مع الخبز المحمر حتى يصبح الخبز طريًا.

- يرص الخبز في صينية ويوضع فوقه الأرز وترش بعض الصلصة فوق الأرز وتوضع الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق.

- تخرج الصينية من الفرن وترص قطع اللحم على السطح وتصبح جاهزة للتقديم.

