العصبان على مائدتك في العيد

حضري العصبان الشهي على الطريقة الليبية خلال أيام عيد الأضحى المبارك واستمتعي بمذاقه الشهي فهو طبق مثالي لهذه المناسبة، كما أنه مناسب أيضًا للعزومات والتقديم في المناسبات الاجتماعية.

المكونات

كيلو من العصبان ضأن أو بقري

كيلو لحم مقطع قطعًا صغيرة

نصف كيلو كبدة مقطع صغير

كيلو بصل مقطعة قطعة صغيرة

نصف كيلو طماطم

خمس حزم بقدونس

خمس حزم شبت أو شبنت

أربع حزم كرافس

٢ ثمرة فلفل أخضر

٢ حزمة نعناع أخضر

٢ كوب أرز

٢ ملعقة صلصة الطماطم

١ كوب كبير زيت

ملعقة ملح

بهارات مشكلة حسب الرغبة