كفتة المنديل على الطريقة المصرية

يعد الطرب من الأطباق المصرية الشهيرة، ويتكون من كفتة ويلف حولها المنديل الخاص بالخروف، ويسمى أيضًا كفتة المنديل ويقدَّم بشكل أساسي في عيد الأضحى مع سلطة الطحينة والخبز، حسب «شملولة».

المكونات

كيلو لحم مفروم.

2 حبة متوسطة بصل مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملعقة صغيرة سماق.

رشة جوزة الطيب مطحون.

منديل خروف.

معدنوس مفروم للتزيين.

للشوي: أسياخ خشبية - فحم.