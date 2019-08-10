بالفيديو: حضري الفشة في عيد الأضحى

الفشة واحدة من الأطعمة المتعلقة بلحم الأغنام والماشية، والتي غالبًا ما يتم تناولها في عيد الأضحى، وهي واحدة من الأكلات التي تحظى بشعبية عالية خاصة في مصر، فمذاقها مختلف وشهي. والفشة تعني الرئة، وتعتبر من مكونات فواكه اللحوم أو«الحلويات»، وهي تعني الأحشاء الداخلية للماشية، ومنها أيضًا الممبار والكوارع واللسان والكرشة والكبدة والطُّحال، وتعتبر من المأكولات الشهية رخيصة الثمن إلى حد كبير.

وهي وجبة صحية تحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والصوديوم، ولكن يجب الحذر من نسبة الدهون والكوليسترول الموجودة بها.

تعرفي على طريقة تحضيرها معنا بالفيديو وفقًا لموقعي «أحكي» و«يوتيوب».

المكونات

كيلو فشة

حبهان

ورق لورا

ملح

فلفل أسود

بصل

ثوم