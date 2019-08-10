بالفيديو: حضري الفشة في عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 10:03 صباحا

الفشة واحدة من الأطعمة المتعلقة بلحم الأغنام والماشية، والتي غالبًا ما يتم تناولها في عيد الأضحى، وهي واحدة من الأكلات التي تحظى بشعبية عالية خاصة في مصر، فمذاقها مختلف وشهي. والفشة تعني الرئة، وتعتبر من مكونات فواكه اللحوم أو«الحلويات»، وهي تعني الأحشاء الداخلية للماشية، ومنها أيضًا الممبار والكوارع واللسان والكرشة والكبدة والطُّحال، وتعتبر من المأكولات الشهية رخيصة الثمن إلى حد كبير.

وهي وجبة صحية تحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والصوديوم، ولكن يجب الحذر من نسبة الدهون والكوليسترول الموجودة بها.

تعرفي على طريقة تحضيرها معنا بالفيديو وفقًا لموقعي «أحكي» و«يوتيوب».

المكونات
كيلو فشة
حبهان
ورق لورا
ملح
فلفل أسود
بصل
ثوم

طريقة التحضير
- قومي بوضع ماء في وعاء للطهي على نار متوسطة، واتركيها حتى تبدأ في الغليان. وضيفي للماء ملعقة من الفلفل الأسود والثوم المفروم وورق اللورا والحبهان، وتقطيع البصل لأربعة أجزاء.
- ضعي بعدها قطع الفشة، وقومي بتقليبها من حين إلى آخر، واتركيها حتى تنضج. بعد تمام نضج الفشة، أتركيها حتى تبرد، ثم ابدئي في تقطيعها إلى قطع صغيرة.
- ضعي في مقلاة، ملعقتين من الزيت واتركيهم حتى تسخن الزيت جيدًا، ثم ضيفي ملعقة من الثوم المهروس، وملعقة من الفلفل الأسود.
- وضعي قطع الفشة وقلبيها جيدًا حتى تتحمر، ثم ضيفي لها ملعقة من الملح لتصبح جاهزة للتقديم.

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