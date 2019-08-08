لحم خروف مشوي بالفرن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 01:25 مساء
لحم خروف مشوي بالفرن (ارشيفية:انترنت)

نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير لحم الخروف المشوي بالفرن، لمناسبة عيد الأضحي.

المكونات
- ملح : ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة 
- ورق غار : ورقة 
- زيت الزيتون : 2 ملعقتان كبيرتان 
- روزماري : نصف ملعقة صغيرة (مجفف) 
- ريحان : نصف ملعقة صغيرة (مجفف) 
- لحم الخروف : 500 غرام (مقطع مع العظم / ممكن استخدام الريش) 
- الماء : كوب 
- البطاطس : 4 حبات (مقطعة مكعبات) 
- الجزر : 2 حبتان (كبيرتا الحجم / مقطعة دوائر) 

طريقة التحضير
1. سخني الفرن على حرارة 375 درجة.

2. اخلطي الملح والفلفل والروزماري والريحان وورق الغار.

3. ضيفي الزيت لخليط التوابل وقلبي.

4. ادهني قطع اللحم بخليط التوابل حتى يتغطى جيدًا.

5. ضعي اللحم في طاجين الفرن واشويه لمدة 20 دقيقة ثم ارفعيه من الفرن.

6. ضعي في الطاجين الماء والبطاطس وغطي الطاجين بورق القصدير وخففي النار على حرارة 350 درجة لمدة 40 دقيقة حتى ينضج اللحم.

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