حضّري دبس الرمان بنفسك

دبس الرمان من أنواع الأحماض المميزة التي تجمع بين الطعـم اللاذع والحلو ويستخدم في الشوي وطهي اللحوم والأسماك ، نقدم لكِ اليوم بالفيديو طريقة تحضيره في مطبخك بسهولة شاهدي معنا الفيديو وطبقيه بنفسك وذلك وفقًا لموقع «يوتيوب».
المكونات
كوب عصير رمان
نصف كوب عصير ليمون
كوب عسل أسود
طريقة التحضير
- من الممكن أن تقومي بنفسك بعمل عصير الرمان في المنزل، أو شراء العصير الجاهز الخالي من السكر.
- في وعاء عميق على نار متوسطة، تقومي بوضع كل المكونات من كوب عصير الرمان وكوب العسل الأسود، ونصف كوب من عصير الليمون.
- امزجي المكونات معًا باستخدام الملعقة، وتتركيها تغلي على نار أقل من المتوسطة لمدة ساعة تقريبًا، حتى تقل كمية المكونات إلى النصف تقريبا.
- اتركي دبس الرمان حتى يبرد نهائيًا، وتلاحظي تحول قوامه إلى اللزوجة قليلًا، ضعيه بعدها في زجاجة، وأحفظيه في الثلاجة، ويعتبر صالحًا للاستخدام لمدة 3 أشهر تقريبًا.