حضّري دبس الرمان بنفسك

دبس الرمان من أنواع الأحماض المميزة التي تجمع بين الطعـم اللاذع والحلو ويستخدم في الشوي وطهي اللحوم والأسماك ، نقدم لكِ اليوم بالفيديو طريقة تحضيره في مطبخك بسهولة شاهدي معنا الفيديو وطبقيه بنفسك وذلك وفقًا لموقع «يوتيوب».

المكونات

كوب عصير رمان

نصف كوب عصير ليمون

كوب عسل أسود