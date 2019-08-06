أرز بالسمك والبازلاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 10:53 صباحا

تعرفي معنا على طريقة تحضير الأرز بقطع فيليه السمك لتعديه في مطبخك بسهولة وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «وصفات الطبخ العربي».

المكونات
كيلو غرام سمك فيليه
2 كوب أرز بسمتي
بصلة متوسطة
نصف كوب من صلصة الطماطم
نصف ملعقة صغيرة من الزعفران
ملح
فلفل
زيت نباتي للقلي
كوب ونصف ماء مغلي
كوب بازيلاء

طريقة التحضير
- أولاً قومي بغسل شرائح السمك بالملح والليمون ويشطف ويجفف ثم احضري مقلاة غير لاصقة وضعي فيها الزيت الساخن وشرائح السمك؛ حتى تصبح ذهبية اللون انقليها على فوط للمطبخ واتركيها جانبا.
- وضعي بعد ذلك البصل المفروم في الزيت نفسه حتى يذبل، قومي بغسل الأرز جيدا تحت الماء الجاري ويصفى، ثم ضعيه في طاجن فوق البصل المقلي ويطهى معه لبعض الوقت، ويضاف صلصة الطماطم والملح والفلفل والزعفران ونصف كوب من الماء الساخن.
- اتركى المزيج فوق النار حتى يبدأ بالغليان، ثم هدي النار حتى ينضج الأرز، ثم ضعي البازلاء ويقلب مع الأرز برفق وغطي الطاجن حتى تمام النضج، ثم قومي بوضع الأرز في طبق للتقديم مع رص شرائح السمك أعلاه وتزينه بالمعدنوس.
 

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