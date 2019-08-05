سوشي التونة والخيار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أغسطس 2019, 11:06 صباحا

السوشي من الوجبات التي يقبل عليها الجميع، لذلك نقدم لك طريقة تحضير سوشي التونة والخيار، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكِ، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
200 غرام سمك تونة معلب في ماء يصفى ويفرق بالشوكة
6 شرائح كبيرة توست أبيض ونزيل القشور
1/4 كوب مايونيز
ثمرة بصل أخضر مقطعة شرائح رقيقة
1/2 ثمرة خيار كبيرة مقطعة شرائط
1/2 ثمرة أفوكادو مقطعة شرائح رقيقة
ملعقة عصير ليمون

خطوات التحضير
- استمتعى أنتِ وعائلتك بأشهى الوجبات الخفيفة والسندويتشات، إليكِ سندويتشات سوشي التونة والخيار ذات المذاق الطيب الرائع وإليكِ الطريقة.
- تقلب التونة مع المايونيز وعصير الليمون والبصل في طبق.
- توضع شرائح التوست على لوح تقطيع وباستخدام نشابة تتسطح قليلا ويوضع عليها خليط التونة والخيار والأفوكادو ويلف الخبز على الحشو ويقطع كل لفة 4 شرائح سمكية وتلف بغلاف بلاستيكي وتوضع في الثلاجة لحين التقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الوسيط الأفريقي: مهمتي في السودان انتهت ومتفائل بنجاح التجربة
عربى
التوقيع رسمياً على وثيقة الإعلان الدستوري بالسودان ومصر والسعودية ترحبان
عربى
«دبابات الثلج».. سلاح روسي جديد للنهوض بالسياحة
منوعات
3 ألغام في إحاطة المبعوث الأممي.. والقصف ينتقل إلى خطوط الإمداد
ليبيا
تونس والجزائر.. مخاض عسير يعرقل جهود حل الأزمة الليبية
ليبيا
سوق النقد الأجنبي .. إصلاح نقدي أم أدوات تسكين؟
ليبيا
تقرير: الاقتصاد الأميركي وفر 164 ألف فرصة عمل في يوليو
اقتصاد
رئيس نيجيريا يستعجل السلام في ليبيا بعد شكاوى من متطرفين قدموا منها
ليبيا
مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم ...
ليبيا
قرار خفض رسوم بيع العملة بين مؤيد و«متحفظ»
ليبيا
من واشنطن إلى موسكو.. انقسام النواب يعقّد الحل السياسي
ليبيا
في العدد 193: حرب الخطوط الخلفية ومأزق غسان سلامة
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أكواب البيتزا