سوشي التونة والخيار

السوشي من الوجبات التي يقبل عليها الجميع، لذلك نقدم لك طريقة تحضير سوشي التونة والخيار، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكِ، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

200 غرام سمك تونة معلب في ماء يصفى ويفرق بالشوكة

6 شرائح كبيرة توست أبيض ونزيل القشور

1/4 كوب مايونيز

ثمرة بصل أخضر مقطعة شرائح رقيقة

1/2 ثمرة خيار كبيرة مقطعة شرائط

1/2 ثمرة أفوكادو مقطعة شرائح رقيقة

ملعقة عصير ليمون

خطوات التحضير

- استمتعى أنتِ وعائلتك بأشهى الوجبات الخفيفة والسندويتشات، إليكِ سندويتشات سوشي التونة والخيار ذات المذاق الطيب الرائع وإليكِ الطريقة.

- تقلب التونة مع المايونيز وعصير الليمون والبصل في طبق.

- توضع شرائح التوست على لوح تقطيع وباستخدام نشابة تتسطح قليلا ويوضع عليها خليط التونة والخيار والأفوكادو ويلف الخبز على الحشو ويقطع كل لفة 4 شرائح سمكية وتلف بغلاف بلاستيكي وتوضع في الثلاجة لحين التقديم.

