ورق عنب بارد

نقدم لك طريقة تحضير الورق عنب البارد من المطبخ السوري لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
كيلو ورق عنب
3 أكواب أرز بسمتي
كوب زيت زيتون
حبة بصلة مفرومة
ملعقة كبيرة دبس طماطم
ملعقة كبيرة دبس رمان
ملعقة كبيرة دبس فلفل
باقة معدنوس كاملة مفرومة
3 حبات طماطم مقطعة ناعم
1/2 ملعقة صغيرة قهوة تركي
1/2 ملعقة صغيرة نعناع مُجفف
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/2 كوب عصير ليمون
ملح «حسب الرغبة»
1/2 كوب عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة دبس رمان
حبة طماطم مقطعة شرائح
ملح «حسب الرغبة»
طريقة التحضير
- يُغسل ورق العنب وينقع في ماء ساخن ممزوجه بالملح والكمون، ثم تصفية ورق العنب من الماء وتركه جانبا مفرود.
- يغسل الأرز وينقع في ماء بارد مع ملعقة صغيرة جدا من الملح لمدة 20 دقيقة.
- في طنجرة على النار، يوضع زيت الزيتون والبصل على نار متوسطة ويقلب حتى تذبل، ثم يضاف الأرز بعد تصفيته من الماء بالطنجرة ويقلب باستمرار لمدة 3 دقائق.
- تضاف في الطنجرة الطماطم ثم يضاف بعد ذلك كل من
دبس الرمان ثم دبس الفلفل ودبس الطماطم ويقلب جيدا حتى تمتزج المكونات ببعضها ثم يضاف عصير الليمون ومن ثم يضاف الملح والنعناع المجفف والفلفل الأسود.
- تضاف القهوة على المكونات ويقلب المزيج ثم بعد ذلك يطفئ عنه، ونضع بعدها المعدنوس ونقلبه جيدا وتصبح هكذا الحشوة جاهزة للحشو.
- نبدأ في لف ورق العنب بالحشو، و بعد الانتهاء من لف ورق العنب، في طنجرة الطبخ توزع شرائح الطماطم في قاعها ثم توزع أصابع ورق العنب بشكل مرتب ودائري ويوضع فوقها الثقل من الفخار وإن لم يوجد يوضع 3 صحون بديل عنه.
- بعد انتهاء رص أصابع ورق العنب، في بولة صغيرة نمزج عصير الليمون وزيت الزيتون ودبس الرمان والملح ونقلبها ثم نضيفها للطنجرة على ورق العنب.
- بعد ذلك نغمر ورق العنب بالماء جيدا حتى تعلوه بحوالي 15 سم أو بمقاس 1/2 إصبع ونتركه لمدة ساعة ونصف.
- وأخيرا، يسكب ورق العنب ويبرد في المبرد ويزين بشرائح الليمون وحبوب الرمان ويصبح جاهزا للتقديم.