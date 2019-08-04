ورق عنب بارد

نقدم لك طريقة تحضير الورق عنب البارد من المطبخ السوري لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو ورق عنب

3 أكواب أرز بسمتي

كوب زيت زيتون

حبة بصلة مفرومة

ملعقة كبيرة دبس طماطم

ملعقة كبيرة دبس رمان

ملعقة كبيرة دبس فلفل

باقة معدنوس كاملة مفرومة

3 حبات طماطم مقطعة ناعم

1/2 ملعقة صغيرة قهوة تركي

1/2 ملعقة صغيرة نعناع مُجفف

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 كوب عصير ليمون

ملح «حسب الرغبة»

1/2 كوب عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة دبس رمان

حبة طماطم مقطعة شرائح

ملح «حسب الرغبة»