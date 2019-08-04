أكواب البيتزا

اليوم اخترنا لكِ طريقة إعداد أكواب البيتزا الشهية التي يقبل عليها الصغار والكبار ، تعرفي معنا على المقادير والمكونات وطريقة تحضيرها وفق موقع «أكلات».

المكونات

للعجينة:

كوب دقيق أبيض

ملعقة صغيرة خميرة فورية

١⁄٢ كوب ماء دافئة

ملعقة صغيرة زيت زيتون

دقيق لعجن وفرد العجينة

رشة ملح

للحشوة:

٤ ملاعق كبيرة صلصة البيتزا

١⁄٢ كوب فطر، مقطع وسط

١⁄٤ كوب سلامي، مقطع وسط

٤ حبات طماطم صغيرة، مقطعة وسط

١⁄٤ كوب بصل أخضر، مقطع صغير

١⁄٤ كوب أناناس، مقطع صغير

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

للوجه:

١⁄٤ كوب جبن موزاريلا مبشورة

١⁄٤ كوب جبن بارميزان مبشور

طريقة التحضير

- نذوب الخميرة في الماء الدافئ ونتركها 5 دقائق حتى تتفاعل.

- نخلط الدقيق والملح معا في وعاء مجوف ثم نضيف إليه الخميرة والماء ونعجن حتى تتجانس المكونات وتتكون لدينا عجينة ملتصقة.

- نرش بعض الدقيق على سطح الكاونتر ثم نعجن باليد لمدة 5 دقائق حتى نحصل على عجينة مطاطة ملساء غير ملتصقة.

- نضع العجينة في وعاء مجوف مدهون بقليل من الزيت النباتي ونغطيها بالنايلون ونتركها تتخمر لمدة ½ ساعة.

- نخرج العجينة من الوعاء ونعجنها باليد لدقيقتين ثم نقطعها لـ 4 قطع متساوية ونفرد كل قطعة على شكل قرص بسمك 4 ملليمترات تقريبا وندهن الأقراص بصلصة البيتزا.

- نضع الأقراص في قالب الكب كيك ونشكلها على شكل أكواب.

- نخلط كل مكونات الحشوة معا حتى تتجانس ثم نوزع الحشوة بالتساوي داخل الأكواب.

- نرش جبن البارميزان والموزاريلا على الوجه وندخلها الفرن المحمي على 200 مئوية ونخبزها لمدة 20-25 دقيقة، ثم نخرجها ونضعها على شبك حتى تبرد قليلاً ثم تقدم.

