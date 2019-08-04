أكواب البيتزا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 11:57 صباحا

اليوم اخترنا لكِ طريقة إعداد أكواب البيتزا الشهية التي يقبل عليها الصغار والكبار ، تعرفي معنا على المقادير والمكونات وطريقة تحضيرها وفق موقع «أكلات».
المكونات
للعجينة:
كوب دقيق أبيض
ملعقة صغيرة خميرة فورية
١⁄٢ كوب ماء دافئة
ملعقة صغيرة زيت زيتون
دقيق لعجن وفرد العجينة
رشة ملح

للحشوة:
٤ ملاعق كبيرة صلصة البيتزا
١⁄٢ كوب فطر، مقطع وسط
١⁄٤ كوب سلامي، مقطع وسط
٤ حبات طماطم صغيرة، مقطعة وسط
١⁄٤ كوب بصل أخضر، مقطع صغير
١⁄٤ كوب أناناس، مقطع صغير
ملح وفلفل أسود حسب الذوق

للوجه:
١⁄٤ كوب جبن موزاريلا مبشورة
١⁄٤ كوب جبن بارميزان مبشور

طريقة التحضير
- نذوب الخميرة في الماء الدافئ ونتركها 5 دقائق حتى تتفاعل.
- نخلط الدقيق والملح معا في وعاء مجوف ثم نضيف إليه الخميرة والماء ونعجن حتى تتجانس المكونات وتتكون لدينا عجينة ملتصقة.
- نرش بعض الدقيق على سطح الكاونتر ثم نعجن باليد لمدة 5 دقائق حتى نحصل على عجينة مطاطة ملساء غير ملتصقة.
- نضع العجينة في وعاء مجوف مدهون بقليل من الزيت النباتي ونغطيها بالنايلون ونتركها تتخمر لمدة ½ ساعة.
- نخرج العجينة من الوعاء ونعجنها باليد لدقيقتين ثم نقطعها لـ 4 قطع متساوية ونفرد كل قطعة على شكل قرص بسمك 4 ملليمترات تقريبا وندهن الأقراص بصلصة البيتزا.
- نضع الأقراص في قالب الكب كيك ونشكلها على شكل أكواب.
- نخلط كل مكونات الحشوة معا حتى تتجانس ثم نوزع الحشوة بالتساوي داخل الأكواب.
- نرش جبن البارميزان والموزاريلا على الوجه وندخلها الفرن المحمي على 200 مئوية ونخبزها لمدة 20-25 دقيقة، ثم نخرجها ونضعها على شبك حتى تبرد قليلاً ثم تقدم.
 

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