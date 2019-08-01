السكر غير ضروري لكوب الشاي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أغسطس 2019, 03:41 مساء
الإفراط في تناول السكر يمثل مشكلة صحية عامة (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن إضافة السكر إلى كوب الشاي أمر غير ضروري على الإطلاق.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة، بعد دراسة حالة مجموعة من الرجال، اعتادوا على إضافة السكر إلى الشاي بشكل دائم، وفق «فرانس برس».

وتمت متابعة 64 من محبي السكر، من قبل باحثين في جامعة «ليدز» وجامعة «لندن» على مدار شهر واحد، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، تناول أفراد الأولى كمية السكر التي اعتادوا عليها مع الشاي، في حين بدأ أفراد الثانية بتقليص الكمية حتى وصلوا إلى شرب الشاي بدون سكّر، وفق «24» الإماراتي.

ومن بين أفراد المجموعة التي خفضت استهلاك السكر بشكل تدريجي، توقف 46% عن تناول السكر في الشاي بالكامل، في حين أن 6% من المجموعة الأخرى توقفوا عن إضافة السكر لتحلية الشاي، على الرغم من أنهم لم يكونوا مرغمين على ذلك، بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

وقال الباحثون «الإفراط في تناول السكر يمثل مشكلة صحية عامة، والسكر في المشروبات يسهم بشكل كبير في إجمالي الاستهلاك. والحد من تناول السكر مع المشروبات قد يساعد بالتالي في تقليل الاستهلاك الكلي».

وأضاف الباحثون أنه يلزم إجراء دراسة على نطاق أوسع لتوثيق النتائج.

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